Cronología: caso de Luis y Nicol, pareja que murió por intoxicación en Tatumbla

Aunque los planes de Luis y Nicol eran celebrar un mes más de su relación, una falla en la cabaña en la que se hospedaron acabó con sus vidas y con sus sueños de casarse. Las autoridades ya detallaron qué fue lo que provocó su muerte tras una exclusiva con EL HERALDO.
Nuevos detalles de la muerte de Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, vuelve a tocar la herida de su familia, tras confirmarse que la causa del fallecimiento fue una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una cabaña ubicada en Tatumbla.
JUEVES 16 DE OCTUBRE: Todo ocurrió cuando Luis y Nicol llegaron al establecimiento la tarde del jueves -16 de octubre- con planes de pasar una noche especial por la celebración de su aniversario en esa cabaña, donde llevaron su comida y preparativos para ese día.
VIERNES 16 DE OCTUBRE: Sin embargo, la mañana del viernes -17 de octubre-, empleados del hotel donde se hospedaba la pareja se llevó la sorpresa de encontrar sus cuerpos tendidos en el suelo y con espuma en la boca.
La alerta se dio alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes, cuando el personal del hotel notó que los huéspedes no habían bajado a desayunar. Ante la falta de respuesta, decidieron ingresar a la habitación utilizando una llave especial; ya no presentaban signos vitales.
MARTES 20 DE OCTUBRE: Sus cuerpos fueron entregados a sus familiares, quienes los velaron sin contar aún con respuestas claras sobre la causa de su muerte. La madre de Nicol exigía a las autoridades hacer justicia.
VIERNES 23 DE OCTUBRE: Los familiares descartaron que la causa del fallecimiento estuviera relacionada con la ingesta de alimentos contaminados, ya que la pareja había llevado su propia comida al lugar. También revelaron la desaparición de algunas de sus pertenencias.
DOMINGO 25 DE ENERO: Luego de más de tres meses desde que se realizó el hallazgo de la pareja sin vida dentro de la habitación, EL HERALDO consultó a una fuente de entero crédito sobre las causas del fallecimiento, quien explicó que “la pareja en Tatumbla murió por intoxicación por monóxido de carbono".
Según la información recabada, el gas se habría filtrado a través del sistema de calefacción del jacuzzi instalado en la habitación, generando una acumulación dentro del espacio cerrado.
Los análisis practicados en los laboratorios de Medicina Forense, a partir de muestras obtenidas durante la autopsia, confirmaron de manera oficial la causa de la muerte de ambos jóvenes.
Luis Alonso y Nicol Alejandra residían en la colonia Soto, en las cercanías de los mercados de Comayagüela, y eran miembros activos de la Iglesia Adventista Las Crucitas.
Con los resultados forenses, hoy el caso concluye; sin embargo, su familia pide justicia a las autoridades por la muerte de ambos y exige que la empresa se haga responsable tras la negligencia señalada.