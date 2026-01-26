Niño de cinco años muere en accidente en San Juan del Rancho

De acuerdo con el informe preliminar del personal de emergencia que asistió a la escena, el percance involucró un vehículo marca Toyota, color blanco y sin placas, que era conducido por Roberto Ramón Hernández Ponce, de 31 años, quien resultó ileso.

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de aproximadamente cinco años perdió la vida la noche del domingo en un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el sector de la aldea El Tamagaz, en Piligüín , municipio de Santa Lucía, a la altura de la carretera que conduce hacia San Juan del Rancho.

Producto del volcamiento, varias personas resultaron gravemente heridas. Entre los lesionados se encuentra Ucebia Ramona Salgado Mairena, de 52 años, quien presentaba trauma a nivel torácico y politraumatismo; Doris de Jesús Salgado Salgado, de 40 años, con trauma craneoencefálico (TEC) abierto en el lado derecho de la cabeza y fractura cerrada en el húmero izquierdo; y Kimberly Nicole Salgado Ponce, de 9 años, quien sufrió politraumatismo y abrasiones en el rostro.

Asimismo, Antonio Rumaldo Ponce Salgado, de 63 años, resultó con TEC abierto en el lado izquierdo de la cabeza y múltiples golpes. También se reportó un hombre no identificado, que vestía camisa cuadriculada azul con gris y jeans azul, quien presentaba trauma frontal en la cabeza y politraumatismo.

En el lugar se confirmó el fallecimiento del menor Diego Alexander Salgado Ponce, de cinco años, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la evaluación.

Las autoridades informaron además que una ambulancia municipal de Santa Lucía trasladó a otros cuatro pacientes a un centro asistencial, aunque no se proporcionarán mayores detalles sobre su identidad ni estado de salud.