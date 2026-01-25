Mujer muere atropellada por patrulla motorizada en Choloma

Choloma, Honduras.- Una mujer perdió la vida la noche del sábado tras ser atropellada por una patrulla motorizada de la Policía Nacional en el bulevar del norte, a la altura de la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Choloma, Cortés.
El hecho ocurrió cuando la motocicleta policial circulaba por la vía y, por razones que aún no han sido determinadas, impactó de manera directa contra la joven. A consecuencia del fuerte golpe, la mujer cayó en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.
En el accidente también resultaron gravemente heridos los dos agentes que se desplazaron en la motorizada, quienes fueron auxiliados y trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.
La Policía Nacional informó que se ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
Entre los aspectos que se analizarán figuran la velocidad a la que se conduce la patrulla, las condiciones de visibilidad al momento del impacto y una posible maniobra que haya provocado el atropello, así como el estado del bulevar y otros factores externos.