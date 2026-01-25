Mujer muere atropellada por patrulla motorizada en Choloma

Choloma, Honduras.- Una mujer perdió la vida la noche del sábado tras ser atropellada por una patrulla motorizada de la Policía Nacional en el bulevar del norte, a la altura de la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Choloma, Cortés.

El hecho ocurrió cuando la motocicleta policial circulaba por la vía y, por razones que aún no han sido determinadas, impactó de manera directa contra la joven. A consecuencia del fuerte golpe, la mujer cayó en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.