Tegucigalpa, Honduras. La intoxicación por inhalación de monóxido de carbono fue la causa de la muerte de una pareja de jóvenes en una cabaña ubicada en Tatumbla, Francisco Morazán. El lamentable suceso se registró la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, cuando los jóvenes Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, ambos de 26 años, fueron hallados sin vida. La pareja había llegado el día anterior para celebrar su aniversario de noviazgo y tenía planes de contraer matrimonio.

Han transcurrido más de tres meses desde que se realizó el hallazgo de la pareja sin vida dentro de la habitación que les había sido asignada, descubrimiento que fue realizado por empleados del establecimiento. EL HERALDO consultó a una fuente de entero crédito sobre las causas del fallecimiento, quien explicó: "La pareja en Tatumbla murió por intoxicación por monóxido de carbono. En el jacuzzi había una fuga a través del sistema de calefacción". Especialistas de distintas instituciones realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las verdaderas causas de la muerte de Luis Alonso y Nicol Alejandra. Al momento de ser encontrados en la habitación, ambos jóvenes presentaban espuma en la boca.