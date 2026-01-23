  1. Inicio
Exclusiva: Pareja hallada muerta en cabaña de Tatumbla murió intoxicada por fuga en jacuzzi

Una pareja de jóvenes que se hospedaron en un hotel de montaña fue encontrada sin vida el viernes 17 de octubre. Planeaban casarse y asistían a la iglesia

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 18:09
La pareja de jóvenes fue encontrada sin vida dentro de una habitación en un hotel de montaña ubicado en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. La intoxicación por inhalación de monóxido de carbono fue la causa de la muerte de una pareja de jóvenes en una cabaña ubicada en Tatumbla, Francisco Morazán.

El lamentable suceso se registró la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, cuando los jóvenes Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, ambos de 26 años, fueron hallados sin vida. La pareja había llegado el día anterior para celebrar su aniversario de noviazgo y tenía planes de contraer matrimonio.

Han transcurrido más de tres meses desde que se realizó el hallazgo de la pareja sin vida dentro de la habitación que les había sido asignada, descubrimiento que fue realizado por empleados del establecimiento.

EL HERALDO consultó a una fuente de entero crédito sobre las causas del fallecimiento, quien explicó: “La pareja en Tatumbla murió por intoxicación por monóxido de carbono. En el jacuzzi había una fuga a través del sistema de calefacción”.

Especialistas de distintas instituciones realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las verdaderas causas de la muerte de Luis Alonso y Nicol Alejandra.

Al momento de ser encontrados en la habitación, ambos jóvenes presentaban espuma en la boca.

Desde el primer momento del hallazgo, los familiares descartaron que la causa de muerte se debiera a la ingestión de alimentos contaminados en el lugar, ya que la pareja había llevado su propia comida.

No obstante, los análisis efectuados en los laboratorios de Medicina Forense, a partir de las muestras extraídas durante la autopsia practicada a ambos cuerpos, confirmaron la causa de la muerte.

La pareja había reservado una habitación el jueves 16 de octubre en el hotel de montaña para celebrar su aniversario, sin imaginar que perderían la vida.

Ambos jóvenes residían en la colonia Soto, en las inmediaciones de los mercados de Comayagüela.

Personal del hotel de montaña donde se hospedaron relató que alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes 17 de octubre notaron que los huéspedes no habían bajado a desayunar. Ante esta situación, decidieron ir a buscarlos y, al abrir la puerta con una llave especial, los encontraron sin vida.

Luis Alonso y Nicol Alejandra fueron hallados en el suelo de la habitación, con espuma en la boca, signos compatibles con una posible intoxicación.

Cabe recordar que ambos asistían a la Iglesia Adventista Las Crucitas, en Comayagüela.

