Se iban a casar: Luis y Alejandra, pareja que murió en cabaña de Tatumbla

Luis Alonzo Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, una pareja que se preparaba para contraer matrimonio, fue encontrada sin vida el viernes en el interior de una cabaña en Tatumbla, municipio ubicado a unos seis kilómetros de Tegucigalpa.
Según el informe policial preliminar, la pareja había reservado una habitación el jueves en un hotel de montaña para celebrar su aniversario de noviazgo.
Ambos residían en la colonia Soto, cerca de los mercados de Comayagüela.
El personal del hotel relató que a las 8:00 de la mañana del viernes notaron que los huéspedes no habían bajado a desayunar.
Tras varios minutos sin obtener respuesta al tocar la puerta, decidieron abrir la habitación con una llave maestra.
Al ingresar, encontraron a la pareja sin vida, tendida en el suelo y con espuma en la boca, con aparentes signos de intoxicación.
Los encargados del lugar notificaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911.
Paramédicos que llegaron a la escena confirmaron que Luis Alonzo y Nicol Alejandra ya no presentaban signos vitales.
Posteriormente, personal forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue capitalina para practicarles las autopsias correspondientes.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que, de manera preliminar, se maneja la hipótesis de intoxicación, aunque serán los exámenes científicos y forenses los que determinen la causa exacta de la muerte.
Los cuerpos permanecen en Medicina Forense en Tegucigalpa mientras avanza la investigación.
Misterio en Tatumbla: pareja que celebraba aniversario de noviazgo muere en habitación de cabaña.