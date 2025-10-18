  1. Inicio
Se iban a casar: Luis y Alejandra, pareja que murió en cabaña de Tatumbla

Una pareja identificada como Luis Alonzo Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López fue hallada sin vida en el interior de una habitación de un hotel de montaña en el municipio de Tatumbla

  • 18 de octubre de 2025 a las 12:56
Luis Alonzo Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, una pareja que se preparaba para contraer matrimonio, fue encontrada sin vida el viernes en el interior de una cabaña en Tatumbla, municipio ubicado a unos seis kilómetros de Tegucigalpa.

 Foto: Faceook Figueroa Alejandra
Según el informe policial preliminar, la pareja había reservado una habitación el jueves en un hotel de montaña para celebrar su aniversario de noviazgo.

 Foto: Faceook Figueroa Alejandra
Ambos residían en la colonia Soto, cerca de los mercados de Comayagüela.

 Foto: Faceook Figueroa Alejandra
El personal del hotel relató que a las 8:00 de la mañana del viernes notaron que los huéspedes no habían bajado a desayunar.

Foto: Cortesía
Tras varios minutos sin obtener respuesta al tocar la puerta, decidieron abrir la habitación con una llave maestra.

Foto: Faceook Figueroa Alejandra
Al ingresar, encontraron a la pareja sin vida, tendida en el suelo y con espuma en la boca, con aparentes signos de intoxicación.

 Foto: Cortesía
Los encargados del lugar notificaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911.

Foto: Faceook Figueroa Alejandra
Paramédicos que llegaron a la escena confirmaron que Luis Alonzo y Nicol Alejandra ya no presentaban signos vitales.

Foto: Cortesía
Posteriormente, personal forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue capitalina para practicarles las autopsias correspondientes.

 Foto: Faceook Figueroa Alejandra
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que, de manera preliminar, se maneja la hipótesis de intoxicación, aunque serán los exámenes científicos y forenses los que determinen la causa exacta de la muerte.

 Foto: Faceook Figueroa Alejandra
Los cuerpos permanecen en Medicina Forense en Tegucigalpa mientras avanza la investigación.

 Foto: Faceook Figueroa Alejandra
Misterio en Tatumbla: pareja que celebraba aniversario de noviazgo muere en habitación de cabaña.

 Foto: Faceook Figueroa Alejandra
