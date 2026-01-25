Asfura pide al Congreso autorizar la venta del avión presidencial, afirma Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- En su discurso como presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante la instalación de la primera legislatura, anunció una importante solicitud del presidente electo, Nasry Asfura.

Zambrano dio a conocer que Asfura desea comenzar a trabajar de inmediato, por lo que reveló que recibió una llamada telefónica del mandatario electo antes de ingresar al hemiciclo legislativo.

“Hoy recibí una llamada antes de ingresar a este recinto, y solo cuando contesté me dijo: ‘Mira, papito, quiero pedirte un favor’”, relató Zambrano ante el pleno.

“Quiero que les pidas a tus compañeros diputados de todos los partidos que me ayuden, y me urge que les solicites que, de manera inmediata, me autoricen la venta del avión presidencial”, agregó Zambrano, provocando aplausos entre varios diputados presentes.