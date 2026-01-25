Asfura pide al Congreso autorizar la venta del avión presidencial, afirma Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- En su discurso como presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante la instalación de la primera legislatura, anunció una importante solicitud del presidente electo, Nasry Asfura.
Zambrano dio a conocer que Asfura desea comenzar a trabajar de inmediato, por lo que reveló que recibió una llamada telefónica del mandatario electo antes de ingresar al hemiciclo legislativo.
“Hoy recibí una llamada antes de ingresar a este recinto, y solo cuando contesté me dijo: ‘Mira, papito, quiero pedirte un favor’”, relató Zambrano ante el pleno.
“Quiero que les pidas a tus compañeros diputados de todos los partidos que me ayuden, y me urge que les solicites que, de manera inmediata, me autoricen la venta del avión presidencial”, agregó Zambrano, provocando aplausos entre varios diputados presentes.
Seguidamente, Zambrano expresó su expectativa de que la venta del avión presidencial pueda ser aprobada en el corto plazo. “Esperamos poder aprobar hoy o mañana la venta, mediante subasta internacional, del avión presidencial, y espero que todos nos acompañen”, manifestó.
Zambrano dijo confiar en que nadie rechace la solicitud: el lujo y el poder no pueden andar volando cuando existen tantas necesidades en nuestro pueblo”.
Además, resaltó que el nuevo gobierno mantiene un fuerte compromiso con la educación de los jóvenes y niños del país.
“Tenemos varias iniciativas; la primera es buscar que se implemente internet en las escuelas, por muy rurales que sean”, dijo Zambrano.
Asimismo, sostuvo que se buscará la manera de ampliar la cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hacia más departamentos del país.
“He hablado con el rector para buscar los recursos; hay departamentos que no cuentan con la Universidad Nacional Autónoma”, señaló Zambrano.
Zambrano reafirmó los compromisos asumidos por los 128 diputados del Congreso Nacional y reconoció el desgaste de la clase política ante la ciudadanía.
“Los políticos han perdido la confianza. No vamos a alquilar carros para ningún diputado, vamos a eliminar el fondo departamental, vamos a ser puntuales, y el compañero que deje el curul vacío ese día no recibirá pago”, concluyó.