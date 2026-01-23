Cambian color de la Bandera y volverá al azul tradicional

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura iniciará este martes 27 de enero, cuando el candidato del Partido Nacional tome posesión en las instalaciones del Congreso Nacional (CN), en la capital de la República. La llegada al poder -de nuevo- de un mandato nacionalista trae varios cambios y entre ellos el color de la Bandera Nacional.

En 2022, con la administración de Xiomara Castro, se decretó usar la bandera con el azul turquesa, color oficial establecido originalmente en el Decreto Legislativo No. 7 de febrero de 1866. No obstante, el color turquesa en el estandarte se había desvanecido, ya que fueron los militares quienes comenzaron a usar el azul marino el siglo pasado. Fue en los mandatos militares previo a la era democrática (1982) que quedó este color instaurado y constituido en la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933 a 1949).

Desde ahí se siguió utilizando el pabellón en azul marino hasta la llegada a Casa de Gobierno de Xiomara Castro en enero del 2022, sin embargo, Nasry Asfura modificará eso. La primera señal del cambio fue brindado el 23 de enero por el Congreso Nacional (CN). Durante la sesión de juramentación de la Junta Directiva en propiedad, el Poder Legislativo mostró otro isologo, el cual tiene azul marino.

EL HERALDO confirmó con varias fuentes en el mandato de Asfura y el Congreso, durante la instalación de la primera legislatura ya estará la bandera en los tonos que antes se usaba.

Antecedente

La forma y colores de la bandera nacional fueron definidos mediante decreto legislativo número 29 del 18 de enero de 1949, cuando el país era gobernado por Juan Manuel Gálvez.