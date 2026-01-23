Cambian color de la Bandera y volverá al azul tradicional

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura iniciará este martes 27 de enero, cuando el candidato del Partido Nacional tome posesión en las instalaciones del Congreso Nacional (CN), en la capital de la República.
La llegada al poder -de nuevo- de un mandato nacionalista trae varios cambios y entre ellos el color de la Bandera Nacional.
En 2022, con la administración de Xiomara Castro, se decretó usar la bandera con el azul turquesa, color oficial establecido originalmente en el Decreto Legislativo No. 7 de febrero de 1866.
No obstante, el color turquesa en el estandarte se había desvanecido, ya que fueron los militares quienes comenzaron a usar el azul marino el siglo pasado.
Fue en los mandatos militares previo a la era democrática (1982) que quedó este color instaurado y constituido en la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933 a 1949).
Desde ahí se siguió utilizando el pabellón en azul marino hasta la llegada a Casa de Gobierno de Xiomara Castro en enero del 2022, sin embargo, Nasry Asfura modificará eso.
La primera señal del cambio fue brindado el 23 de enero por el Congreso Nacional (CN). Durante la sesión de juramentación de la Junta Directiva en propiedad, el Poder Legislativo mostró otro isologo, el cual tiene azul marino.
EL HERALDO confirmó con varias fuentes en el mandato de Asfura y el Congreso, durante la instalación de la primera legislatura ya estará la bandera en los tonos que antes se usaba.
Antecedente
La forma y colores de la bandera nacional fueron definidos mediante decreto legislativo número 29 del 18 de enero de 1949, cuando el país era gobernado por Juan Manuel Gálvez.
Posteriormente, se reformó el decreto número 7 del 24 de febrero de 1886, creado en la administración de José María Medina.
Las características del estandarte se definieron así: “La Bandera Nacional de Honduras constará de tres franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior de color turquesa, la del centro blanca, y llevará en medio cinco estrellas de cinco ángulos salientes del mismo color azul”.
En diciembre de 2021, Xiomara Castro hizo el anuncio del cambio y todo se dio porque el periodista deportivo, Rely Maradiaga, le solicitó a Castro la modificación.
“Estimada presidenta electa Xiomara Castro, en un acto de reconciliación con nuestra historia, ¿podría usted impulsar que volvamos al color verdadero (azul turquesa) de nuestra bandera? Creo que sería un lindo detalle, acorde al momento histórico del país. No sé, piénselo. Un abrazo”, escribió el comentarista.
Este comentario de Maradiaga se viralizó a través de Twitter (ahora X) y llegó hasta la jefa de Estado, quien respondió a la solicitud de Maradiaga y lo invitó a su toma de posesión.
“Rely, desde ya te invito a la toma de posesión el 27 de enero para que juntos icemos la bandera azul turquesa en Casa Presidencial”, respondió ella.