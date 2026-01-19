Xiomara Castro afirma que deja fondos para que nuevo gobierno termine los hospitales que faltan

Salamá, Olancho.- La presidenta Xiomara Castro estuvo en el departamento de Olancho supervisando los avances en la construcción del hospital de Salamá.
La mandataria afirmó que la construcción del centro hospitalario se encuentra en un 85% y un 30% del equipamiento está pagado y en aduanas, el otro 70% restante se encuentra adjudicado y solicitado.
Durante su intervención, la jefa de Estado envió un mensaje a Nasry Asfura, presidente electo de la República, para que pueda concluir con los hospitales que restan.
Estos hospitales se planifican para Roatán, Ocotepeque, Tocoa, Santa Bárbara y Choluteca.
A su vez, los hospitales de trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa están listos para ser licitados, adujo.
“Que no me vengan a decir que no dejaron dinero, están los recursos dentro del presupuesto que tienen que aprobar para el funcionamiento de este año, para lo que hace falta, para finalizar la construcción y para la compra del resto de equipamiento y el recurso humano”, apuntó.
“No hay pretextos para no continuar con la construcción de acuerdo a lo diseñado. Los fondos para terminar este y el resto de hospitales, así como su equipo y funcionamiento con el personal necesario, están en el presupuesto de este año”, concluyó.
Xiomara Castro terminará su gobierno el 26 de enero e instruyó a los ministros Tomás Vaquero, Christian Duarte y Russel Garay liderar la transición a la administración de Nasry Asfura.