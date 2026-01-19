¿Cossette López será parte del gabinete de gobierno de Nasry Asfura? Esto se sabe

¿Cossette López será parte del gabinete de gobierno de Nasry Asfura? Esto es lo que se conoce sobre el posible nombramiento de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) como ministra por el período 2026-2030.
Asfura regresará este 20 de enero a Honduras tras visitar Israel, donde sostuvo diversas reuniones. Una de ellas con Benjamín Netanyahu, primer ministros israelí.
Otra reunión que Asfura sostuvo fue con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog y el canciller de esa nación, Gideon Sa’ar.
Previamente Asfura estuvo en Washington, Estados Unidos, donde fue recibido por el secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente electo también se reunió con otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, organismos financieros y multinacionales.
¿Cossette López será nombrada en su gabinete? Previo a las elecciones y en el programa Frente a Frente, Nasry Asfura anunció que “tendría a la par” a Cossette López, por lo que podría ser parte del nuevo gabinete.
“Dios mediante el pueblo hondureño nos va a dar la oportunidad de gobernar, la voy a tener a la par mía. Voy a pedirle que pida permiso en el CNE para que me venga a apoyar y trabajar desde el gobierno. Si ella me acepta eso, la quiero tener conmigo trabajando con mi equipo”, dijo Asfura previo a los comicios.
De manera preliminar se ha conocido que Cossette López estaría siendo considerada para ser la nueva ministra de Gobernación, en sustitución de Tomás Vaquero. López hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.
Alguien que ya está confirmada en el gobierno es Mireya Agüero de Corrales (izquierda. Ella fungió como canciller de Honduras desde mayo de 2013, en el último año de la administración de Porfirio Lobo Sosa, hasta noviembre de 2014, en el primer período de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
Asfura estaría anunciando su gabinete de gobierno en la presente semana y el 27 del presente mes estará tomando posesión en el Congreso Nacional (CN).
Nasry Asfura fue declarado ganador por el CNE el 24 de diciembre de 2025 y entre sus primeras decisiones será revisar las arcas del Estado y cómo deja el gobierno de Xiomara Castro el tema financiero.