Jorge Aldana tras juramentación de Juan Diego Zelaya: "Se consuma el primer acto de corrupción del gobierno entrante"

Tegucigalpa, Honduras.-El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, cuestionó la legitimidad del nuevo edil Juan Diego Zelaya tras su juramentación, al asegurar que la elección municipal fue producto de un fraude y calificó el hecho como “el primer acto de corrupción del gobierno entrante”.

A través de declaraciones en su cuenta de Instagram, Aldana afirmó que su administración contaba con el respaldo popular y que el poder municipal le fue conferido de manera legítima.

“Lo recibí democráticamente y lo mantengo moralmente. Ganamos la elección con votos de la mayoría de la población”, expresó, insistiendo en que los resultados electorales no reflejan la voluntad ciudadana.