Jorge Aldana tras juramentación de Juan Diego Zelaya: "Se consuma el primer acto de corrupción del gobierno entrante"

Tegucigalpa, Honduras.-El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, cuestionó la legitimidad del nuevo edil Juan Diego Zelaya tras su juramentación, al asegurar que la elección municipal fue producto de un fraude y calificó el hecho como “el primer acto de corrupción del gobierno entrante”.
A través de declaraciones en su cuenta de Instagram, Aldana afirmó que su administración contaba con el respaldo popular y que el poder municipal le fue conferido de manera legítima.
“Lo recibí democráticamente y lo mantengo moralmente. Ganamos la elección con votos de la mayoría de la población”, expresó, insistiendo en que los resultados electorales no reflejan la voluntad ciudadana.
“Se consuma el primer acto de corrupción del gobierno entrante. Robarse una elección, también es corrupción”, manifestó, en referencia directa a la toma de posesión de Zelaya como nuevo alcalde del Distrito Central.
Las declaraciones de Aldana surgen horas después de la juramentación oficial del nuevo edil, en un contexto marcado por señalamientos políticos y cuestionamientos al proceso electoral municipal, que ha generado división de opiniones entre sectores ciudadanos y actores políticos.
Hasta el momento, las autoridades electorales y el nuevo gobierno municipal no han respondido públicamente a los señalamientos del exalcalde, mientras el debate sobre la legitimidad de los resultados continúa en la agenda política nacional.