Presidenta de la CSJ: “Hemos logrado reducir la mora judicial y agilizar los procesos”

Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, informó ante el Congreso Nacional que el Poder Judicial ha logrado avances significativos en la reducción de la mora judicial, pese al incremento sostenido en la carga de casos que ingresan anualmente al sistema. “En los últimos tres años hemos recibido en promedio 120,000 casos anuales, con un incremento del 9 %, y aun bajo esa presión creciente resolvemos alrededor de 89,000 casos cada año”, expresó Obando. En materia penal, detalló que ingresaron 45,135 casos, lo que representa un aumento del 20 % en comparación con el año anterior, destacando el tráfico de drogas y el maltrato familiar entre los delitos de mayor incidencia. Para enfrentar esta situación, explicó la creación del Circuito Judicial de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, una medida que permitió agilizar los procesos judiciales. “Hemos logrado reducir la mora y agilizar los procesos, con tiempos de espera para realizar un juicio oral y público que han disminuido de cuatro años a siete meses, y reduciendo en 95 % el vencimiento de la prisión preventiva”, afirmó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Fortalecimiento de la Defensa Pública y áreas clave

En el mismo informe, Obando señaló que el fortalecimiento de la Defensa Pública también ha sido clave para enfrentar la mora judicial. Durante 2025, este servicio atendió a 40,919 personas, y se amplió el sistema electrónico de seguimiento de casos para mejorar la atención y el control procesal. En el ámbito laboral, ingresaron 6,338 nuevos casos en 2025, concentrándose la mayor carga en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. Las demandas contra el Estado representan entre el 51 y 56 % de los juicios anuales, pero en años de transición gubernamental superan el 80 %. Desde 2022, se han iniciado 9,709 juicios laborales contra el Estado, principalmente por reintegro y pago de prestaciones. Ante esta situación, la presidenta de la CSJ hizo un llamado a los funcionarios públicos a actuar con estricto apego a la ley en los procesos de despido y a priorizar la conciliación, para evitar una mayor saturación de los juzgados y una carga económica adicional al Estado.

Violencia de género, niñez y justicia centrada en las personas

Aunque el eje del informe fue la eficiencia judicial, Obando reiteró que el abordaje de la violencia de género sigue siendo una prioridad. Informó sobre la creación del Observatorio de Justicia y Género, que permite identificar territorios con alto riesgo para las mujeres, como algunas zonas de Lempira e Intibucá, y focalizar intervenciones diferenciadas. También solicitó al Congreso Nacional respaldo para aprobar el paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, elaborado junto al Ministerio Público, la Policía Nacional y la sociedad civil. En materia de niñez, destacó la aprobación y consolidación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Anualmente, ingresan al Poder Judicial alrededor de 14,500 nuevos casos de familia, principalmente demandas de alimentos. A un año de vigencia, el REDAM registra 60 personas en condición de morosidad.

Resultados institucionales y llamado presupuestario