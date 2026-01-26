Pruebas vinculan a responsables en crimen de líder de patronato

Según informaron las autoridades, las pruebas incluyen evidencias técnicas y científicas, entre ellas videos y material extraído de aparatos telefónicos, además de pruebas documentales y testificales.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía aseguró que las pruebas recolectadas y presentadas contra tres capturados como supuestos responsables del asesinato de Karla Patricia Vigil , vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales 2 de esta ciudad, son contundentes.

Vigil murió el 12 de enero, luego de que un individuo llegara a su negocio de venta de comida, ubicado en la misma colonia que ella lideraba, y le disparó en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con la Policía, una estafa relacionada con la compra de terrenos en la zona habría sido el móvil del crimen.

La Dirección Policial de Investigaciones capturó a Gloria Judith Hernández Zelaya, de 20 años, sindicalizada como MS-13 y señalada como la persona que indicó al atacante a quién debía matar; a Kevin Eduardo Ramírez Lemus, acusado de disparar el arma; ya Erick Matute Rodríguez, identificado como presunto autor intelectual del asesinato.