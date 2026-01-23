Hasta el 2 de febrero estará cerrado el puente Papa Francisco; autoridades descartan fallas

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la preocupación de conductores por supuestas fallas en el paso elevado Papa Francisco, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aclaró que la obra permanecerá cerrada temporalmente hasta el 2 de febrero, como parte de los trabajos de finalización de la estructura.

Varias denuncias ciudadanas recibidas por EL HERALDO y difundidas en redes sociales indicaban que el cierre se debía a la presencia de grietas y fisuras, lo que generó incertidumbre entre quienes transitan a diario por esta vía.

Benjamín Bustamante, director de Control y Seguimiento de la AMDC, explicó que los rumores sobre problemas estructurales son infundados y aseguró que la obra cumple estrictamente con los estándares de construcción.

“El proceso constructivo del paso a nivel contempla cuatro juntas de expansión, lo que permite que cada cuerpo estructural se mueva de forma independiente; esto evita grietas y garantiza la durabilidad de la obra”, señaló Bustamante.

El funcionario detalló que el cierre obedece a trabajos que se ejecutan actualmente, como la colocación de tuberías, líneas de alta tensión y labores de relleno, además de otros detalles pendientes en la obra.

“Por eso se tomó la decisión de cerrar temporalmente el puente. Planeamos habilitar una trocha el 2 de febrero y posteriormente la otra”, indicó el director de Control y Seguimiento.

Roberto Andino, gerente general de la empresa supervisora del proyecto, destacó que el cierre es estrictamente técnico y responde a la necesidad de finalizar detalles en la superestructura, rampas y la rotonda del paso elevado.

Según Andino, más de 20 mil vehículos transitan diariamente por el puente, una cifra similar a la que circula por la CA-5, por lo que los trabajos requieren que no exista flujo vehicular mientras se completan las tareas.