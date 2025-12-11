Puente peatonal frente a la Teletón se habilita este viernes 12 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entrega este 12 de diciembre el puente peatonal José Rafael Ferrari, ubicado frente al centro de rehabilitación Teletón sobre el bulevar Fuerzas Armadas.

La valorada en más de 14.5 millones de lempiras, es una solución para miles de peatones que diariamente cruzan este transitado sector, especialmente para pacientes y familiares que se trasladan hacia las instalaciones de Teletón.

“Estamos preparándonos para entregar el puente Teletón, el 12 de diciembre”, informó el alcalde capitalino, Jorge Aldana, en una entrevista en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde instaló una oficina temporal para trabajar mientras protesta por supuesto fraude en su contra.

Los primeros trabajos físicos de la obra comenzaron en octubre del 2024. Las autoridades habían prometido que, después de varios retrasos, la obra sería entregada en octubre del 2025; sin embargo, la entrega se hace dos meses después, es decir, este 12 de diciembre.