Puente peatonal frente a la Teletón se habilita este viernes 12 de diciembre

Miles de capitalinos tendrán un cruce más seguro con la entrega del puente José Rafael Ferrari, una obra valorada en más de 14.5 millones y de diseñado accesible

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 17:49
El nuevo puente José Rafael Ferrari facilitará el paso frente a Teletón y reducirá riesgos para peatones que todos los días cruzan el transitado bulevar Fuerzas Armadas.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entrega este 12 de diciembre el puente peatonal José Rafael Ferrari, ubicado frente al centro de rehabilitación Teletón sobre el bulevar Fuerzas Armadas.

La valorada en más de 14.5 millones de lempiras, es una solución para miles de peatones que diariamente cruzan este transitado sector, especialmente para pacientes y familiares que se trasladan hacia las instalaciones de Teletón.

“Estamos preparándonos para entregar el puente Teletón, el 12 de diciembre”, informó el alcalde capitalino, Jorge Aldana, en una entrevista en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde instaló una oficina temporal para trabajar mientras protesta por supuesto fraude en su contra.

Los primeros trabajos físicos de la obra comenzaron en octubre del 2024. Las autoridades habían prometido que, después de varios retrasos, la obra sería entregada en octubre del 2025; sin embargo, la entrega se hace dos meses después, es decir, este 12 de diciembre.

Este puente se cosidera universal debido a que es accesible para personas con discapacidad física, permitiendo su uso sin obstáculos para niños y adultos.

En el plan también se tiene previsto adecuar dos estaciones de buses -una en cada extremo del bulevar-y mejorar la señalización de ese tramo vehicular.

La estructura de este proyecto está pensada de forma inclusiva tanto para las personas con discapacidad física como para quienes asisten al centro de rehabilitación Teletón.

“Es una obra que salva vidas, ya que no cruzamos la calle donde nos arriesgamos”, expresó Carlos Medina, quien ya usa el peatonal. El entrevistado, quien bajaba el puente acompañado de su amigo, Nicolas Sarmiento, consideró que es una buena obra para los que atraviesan el bulevar Fuerzas Armadas.

Don Carlos acompaña a don Nicolas luego que quedó lesionado a raíz de un accidente vehicular que le golpeó el pie derecho. Aunque no venían de Teletón, les toca cruzar el puente sobre el bulevar Fuerzas Armadas.

El nuevo puente frente a Teletón permitirá un cruce seguro e inclusivo en el bulevar Fuerzas Armadas, beneficiando a miles de ciudadanos que transitan a diario.

El nuevo puente frente a Teletón permitirá un cruce seguro e inclusivo en el bulevar Fuerzas Armadas, beneficiando a miles de ciudadanos que transitan a diario.

 (Foto: Emilio Flores/EL HERALDO)

Este proyecto tiene una inversión de 14,549,800 lempiras, que se invieriteon de fondos de la comuna capitalina.

El alcalde Jorge Aldana informó también que se avanza en la obra de la colonia Nueva Capital y el paso elevado de Mateo.

