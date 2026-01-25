¿Qué frenó la venta del avión presidencial en el gobierno de Xiomara Castro?

El jet fue utilizada por el expresidente Juan Orlando Hernández, hasta que asumió Castro, quien se negó a viajar en él y, en su lugar, ordenó que se destinara para la repatriación de cuerpos de hondureños fallecidos en Estados Unidos. Después, anunciaron su venta, tal y como habían prometido, aunque nunca se concretó.Conserva la aeronave sin ningún tipo de uso siempre representó un gasto millonario para el Estado. Por ejemplo, en esta administración no solo se pagó por el mantenimiento exigido por las organizaciones internacionales de aviación, sino que también se le hizo cambio de pintura a un color militar.En la solicitud de información pública, SOL-SDD-665-2025, la Secretaría de Defensa confirmó a EL HERALDO Plus que la aeronave regresó el 31 de octubre de 2025 al hangar de la base Hernán Acosta Mejía (HAM) de Tegucigalpa, donde ha permanecido hasta entonces.Según los registros de Defensa, el 23 de mayo de 2024 la aeronave salió hacia Estados Unidos para recibir trabajos de mantenimiento que garantizan un óptimo funcionamiento.Su regreso fue sorpresivo, en vista que el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) prometió venderlo. En su lugar, la aeronave <b>quedó más brillante, remozada y con pintura nueva, pero en un verde militar</b>.Por más de un año, la aeronave se mantuvo en servicios de mantenimiento y pintado en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, bajo la responsabilidad de la empresa Optimal Avionics LLC.Defensa explicó a este medio el avión presidencial está en poder de la Fuerza Aérea Hondureña, debido a que la Dirección Nacional de Bienes Estatales no pudo concretar la venta ante la inexistencia de la documentación original de la compra. Sin esos documentos la aeronave no puede ser ofertada ni vendida.