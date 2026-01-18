Más de L1,900 millones del “Tasón” fueron a bono de alimentación policial

Un dato relevante es que el 54.12% de los fondos de 2025 se concentra en una sola entidad: la Secretaría de Seguridad, que recibe 2,835 millones de lempiras para sus operaciones.Otras instituciones beneficiarias en 2025 con los recursos de la Tasa de Seguridad fueron la Secretaría de Defensa Nacional, con 743.5 millones; el Instituto Nacional Penitenciario, con 697.5 millones; y el pago de la deuda pública, que absorbe 625.8 millones de lempiras.El artículo 32 de la Ley de Seguridad Poblacional establece que los recursos de la Tasa de Seguridad “servirán para financiar las acciones de prevención y control de la delincuencia común u organizada en cualquiera de sus formas o denominaciones” que ejecuten los operadores de justicia, entre ellos el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad, la de Defensa, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones.Por lo tanto, resulta llamativo que el Ministerio Público, el principal operador de justicia, aparezca con una asignación de cero lempiras dentro del presupuesto específico del año 2025.