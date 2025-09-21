Sobreendeudamiento y opacidad en Tasa de Seguridad, una pesada carga para hondureños

Bajo esta situación, los entrevistados afirmaron que actualmente la Tasa de Seguridad, más que una solución en la lucha contra la violencia y criminalidad, se ha convertido en una pesada carga financiera para los hondureños y un símbolo de la falta de rendición de cuentas en el país.La congresista y abogada Fátima Mena también compartió sus preocupaciones sobre la opacidad y el sobreendeudamiento. Ella califica la Tasa de Seguridad como un "dolor de cabeza" y afirma que la falta de transparencia ha convertido la partida en <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/seguridad-defensa-fondos-tasa-seguridad-BD26347710">un esquema de corrupción.</a>Sostuvo que la falta de transparencia ha impedido una auditoría social o mediciones efectivas del uso de los fondos, lo que ha facilitado que los recursos se destinen a "contratos sobrevalorados o a pagarle lujos a algunos sectores, como carros blindados y seguridad para algunos burócratas.La abogada resaltó que el problema principal es la falta de transparencia y que muchos de los recursos vienen con esquemas de protección a través de "reservas". Por ello, propone una reforma para un cierre obligatorio del fideicomiso y una auditoría forense para rendir cuentas sobre los fondos.Aunque el fideicomiso para el manejo del fondo se eliminó por el Congreso Nacional en junio de 2022, junto con otros 18 contratos, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/tasa-seguridad-honduras-recaudacion-violencia-ingreso-millones-lempiras-finanzas-KG13408244" target="_blank">el cobro de la Tasa de Seguridad continuó, quedando administrado por la Secretaría de Finanzas</a>; además de que no se ha completado su proceso de liquidación, denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).Se estima que anualmente se recaudan en promedio unos 4,000 millones de lempiras, dinero <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/seguridad-defensa-fondos-tasa-seguridad-BD26347710" target="_blank">absorbido principalmente por las secretarías de Defensa y Seguridad</a>. Esta partida ahora ingresa a caja común, pero se maneja sin ningún tipo de transparencia y rendición de cuentas.A pesar de que considera necesario el cierre de esa recaudación, ella cree que no hay un ambiente político para una reforma en el Congreso Nacional, ya que el gobierno de turno se beneficia de la Tasa de Seguridad. Su propuesta es que la eliminación sea un compromiso de un nuevo gobierno para poder cortar la carga del sobreendeudamiento.