Sobreendeudamiento y opacidad en Tasa de Seguridad, una pesada carga para hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- La Tasa de Seguridad, un impuesto selectivo creado en 2012 bajo la premisa de combatir la crisis de seguridad que azotaba a Honduras, con los años se convirtió en una fuente de opacidad y de un sobreendeudamiento que para el 2018 alcanzó los 4,046 millones de lempiras, readecuados bajo el compromiso de pago en los siguientes diez años.

EL HERALDO Plus tuvo acceso a unas 450 resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) entre el 2013 y 2020. En ellas está plasmada una escalofriante distribución de más de 30,000 millones de lempiras que se manejaron a través del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

El acelerado endeudamiento se dio en la medida que se repartían apresuradamente los recursos financieros a los operadores de justicia, la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Tal distribución rebasó la capacidad de recaudación anual de lo que percibía, obligando al mecanismo jurídico a recurrir a un endeudamiento con el sistema financiero y con algunos contratistas.

Mediante la resolución 037-2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, el CNDS le ordenó a Juan Ramón Molina, coordinador de la Tasa de Seguridad (actualmente presó en Estados Unidos por lavado de activos en el manejo de esos fondos y por recibir sobornos) readecuar o refinanciar 4,046 millones lempiras de una deuda de 6,085 millones contraída entre el 2014 y 2018, a través de una veintena de préstamos pagaderos a corto plazo con seis bancos del país.

Para ese entonces a uno de los bancos todavía se le debía 1,394 millones de lempiras y se pidió un refinanciamiento a una tasa de interés del 11% y a un plazo de 10 años, con un año de gracia en pago de capital, más una comisión de desembolso 1%.

A otro le adeudaba 1,051 millones y solicitó una tasa de 11%, un plazo de 5 años sin periodo de gracia y sin comisión de desembolso.

Con una tercera institución financiera también tenía pendiente 400 millones y requirió extender a diez años el plazo de pago sin periodo de gracia, una tasa de 11% y una comisión de desembolso de 0.5%.

La mora con un cuarto banco era de 200 millones y buscó un refinanciamiento a una tasa de 11%, un plazo de diez años con un año de gracia en pago de capital y una comisión de desembolso del 1%. Similar cantidad le adeudaba a un quinto banco, pidiendo iguales condiciones, lo único que cambió en este caso fue el 0.5% de la comisión de desembolso.

Con un sexto banco el alcance era de 800 millones de lempiras y para poder pagar en el futuro pidió una tasa del 11%, un plazo de diez años con un año de gracia en pago de capital y una comisión de desembolso de 0.5%.

Ante la falta de solvencia, en la resolución 037-2018 se estableció que: “Por dificultades de liquidez, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, ha logrado: 1. Negociar el refinanciamiento de los préstamos precitados con las Sociedades Mercantiles... en lo referente a readecuación de tasa y plazo, permitiendo utilizar el monto adicional para proyectos en ejecución”.

Además de “negociar condiciones óptimas para la suscripción de un nuevo préstamo...para financiar proyectos en ejecución”. Por razones de Seguridad Nacional, el CNDS “ha considerado necesario y oportuno autorizar al Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, suscribir como condiciones mínimas de negociación con Instituciones del Sistema Financiero Nacional sin que sean limitativas para que a futuro se negocien mejores condiciones de financiamiento, a tal razón, proceda”.