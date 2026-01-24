Tabla de posiciones Liga Nacional: Real España y Juticalpa FC arrancan con pie derecho

El poco margen de descanso se debe a que este es un año mundialista, por lo que el calendario no dio tregua y la actividad oficial volvió rápidamente a los estadios del país.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras vivió este sábado un hecho histórico con el arranque del torneo Clausura 2026 , apenas semanas después de la coronación del Olimpia en el Apertura 2025 .

En el partido inaugural del certamen, Juticalpa FC debutó con triunfo al vencer 1-0 al CD Choloma. La única anotación llegó tras una jugada por banda de Norman Gaboriell, cuyo centro provocó el error del defensor Julio Barrios, quien terminó enviando el balón a su propia portería.

Más tarde, Real España hizo respetar su casa y derrotó 2-0 al Olancho FC en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La Máquina fue superior y lo reflejó en el marcador.

El primer gol del encuentro fue obra de Darixon Vuelto, quien conectó de primera un centro de Edson Palacios para marcar un verdadero golazo desde fuera del área. El atacante fue amonestado tras quitarse la camiseta en la celebración.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El segundo tanto lo anotó el argentino David Sayago, quien se estrenó en el fútbol hondureño empujando el balón luego de un intento de Nixon Cruz y una gran jugada individual de Antony García.