Estadio más grande de Centroamérica: Así avanza la construcción del moderno recinto en El Salvador

¡Marcha a todo vapor! Estos son los últimos avances de la construcción de lo que será el estadio más grande de Centroamérica, Nacional de El Salvador.
El Estadio Nacional de El Salvador es una de las obras de infraestructura deportiva más ambiciosas en la historia del país.
En las últimas horas se presentó la maqueta final y así lucirá cuando esté terminado
El recinto está siendo construido en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, en un terreno cercano al actual estadio Cuscatlán.
El proyecto es financiado y donado por la República Popular China como parte de los acuerdos de cooperación bilateral con El Salvador.
La construcción está a cargo de la empresa China State Construction Engineering Corporation, una de las más grandes del mundo.
Las obras iniciaron oficialmente en septiembre de 2022. El proyecto sigue avanzando y ya se observan progresos visibles en la estructura principal de la obra, con la forma del estadio tomando forma concreta. Se han publicado fotos y videos recientes que muestran el desarrollo físico de la construcción durante este inicio de año 2026.
Contará con un diseño moderno y techado parcial, inspirado en elementos culturales salvadoreños.
Incluirá palcos VIP, zonas de prensa, camerinos de primer nivel y áreas comerciales.
También tendrá espacios adaptados para personas con discapacidad y accesos tecnológicos avanzados.
El sistema de iluminación y sonido cumplirá con estándares FIFA y CONCACAF.
Además del fútbol, el recinto podrá albergar conciertos y eventos internacionales.
El proyecto contempla áreas externas con espacios recreativos y polideportivos.
La inversión total estimada ronda los cientos de millones de dólares, cubiertos por la cooperación china. El Gobierno salvadoreño prevé que esté finalizado entre 2026 y 2027.
Una vez concluido, será considerado el estadio más moderno y grande de Centroamérica, y la nueva casa de la selección nacional.
Autoridades del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) han informado que la construcción continúa “a paso firme”, con fases de obra que avanzan según el cronograma.