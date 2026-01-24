Fichajes: Ex de Motagua regresa, Olimpia confirma dos altas, futuro de Arriaga y nuevo DT de Honduras

Olimpia y Motagua presentan altas, legionarios definen su futuro y el nuevo DT de la Selección Nacional. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Dereck Moncada - El delantero hondureño debutó con el Internacional de Bogotá y se despachó con un golazo en el triunfo de su equipo ante Cúcuta.
Yustin Obando - El técnico de Motagua confirmó que el delantero no se quedará en el Ciclón Azul para el Clausura 2026. "El tema de Yostin Obando, queremos que tenga minutos y es algo que no podemos ofrecer en este momento así que tendremos que ver su evolución en otra entidad deportiva", expresó.
Andy Hernández - Caso contrario fue el del atacante que logró llenar el ojo de Javier López y se convierte en alta para Motagua tras haber estado cedido en los Lobos UPNFM.
Jonathan Rougier - El portero argentino fue anunciado como fichaje del Marathón y el día de viernes tuvo su primer entreno bajo el mando del técnico Pablo Lavallén.
Brayan Bernárdez Barrios - El defensor dejó al Juticalpa FC y fue presentado como nuevo refuerzo del CD Choloma.
Hermes Castillo - El CD Choloma también hizo oficial el fichaje del defensa de 29 años, quien llega procedente de Hondupino en la Segunda División.
Nicolas Messiniti - El goleador argentino reveló en entrevista con EL HERALDO que antes de renovar contrato con Marathón recibió propuestas formales de otros clubes grandes del país, pero decidió quedarse.
Diego Ledesma - El delantero argentino que militó en el Motagua, vuelve a Honduras para vestir los colores de Juticalpa FC.
El Génesis PN también busca en el mercado de fichajes internacional a un delantero de experiencia.
Yasser Santos - El CD Choloma dio de baja al mediocampista y el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso lo anunció como nuevo fichaje.
Jorge Salomón - El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, reveló que antes de marzo sería una fecha ideal para tener ya al nuevo entrenador de la Bicolor y aseguró que el director deportivo Francis Hernández "debe hacer su trabajo de escoger".
German Mejía - El "Patón" tiene nuevo club luego de su salida de los Lobos de la UPNFM. El volante de contención se mudará a la Segunda División y jugará con el Arsenal Sao que lo fichó.
Enrique Borja - El delantero paraguayo, de 30 años, está muy cerca de ser fichado por CD Choloma. Su último club fue Calicut FC de India. Ha tenido una gran trayectoria en equipos como Guaraní, Cerro Porteño, Argentinos Juniors, Belgrano, Atlético Tucumán, entre otros. Fue 2 veces campeón del fútbol paraguayo.
Iván Zelaya - El joven que estuvo en dos microciclos con la Sub-17 hondureña está semana será presentado como nuevo jugador del Paysandú FC de la segunda división profesional de Uruguay.
Kervin Arriaga - Giro inesperado con el futuro del hondureño. Tomasz Rzasa, director deportivo del Lech Poznán de Polonia, consultó sobre la actualidad contractual del mediocampista del Levante. Por lo que existe la opción que sea compañero del catracho Luis Palma.
El venezolano Cristian Casséres, quien milita en el Tolouse francés también es pretendido por el Génova italiano y esto interferiría en las negociaciones por Kervin Arriaga con el Levante.
Kobe Hernández-Foster - El mediocentro defensivo de 23 años de padre hondureño y que jugó en el 2020 y 2021 para el Wolfsburgo alemán, firmó con el Detroit City FC de la USL de Estados Unidos.
Moisés Alvarado - El Real España consiguió concretar el fichaje del polifuncional mediocampista, uno de los mejores jugadores del Torneo Apertura de Liga de Ascenso de Honduras. El jugador llega procedente del Deportes Savio y la Máquina lo cederá a préstamos por seis meses al CD Choloma.
Noé Enamorado - El Atlético Independiente de la Liga de Ascenso anunció también el fichaje del lateral derecho.
Danilo Cortés - El portero es otro de los fichajes que anunció el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso en las últimas horas.
Miguel Elkin Reyes - El Atlético Independiente sumó otro lateral derecho.
Félix García - Tal como lo adelantó EL HERALDO, Olimpia confirmó el fichaje del defensor que llega procedente de Lobos UPNFM.
Raúl García - El volante, seleccionado hondureño, es otra de las incorporaciones de lujo para el equipo de Eduardo Espinel.
Aaron Barrios - El delantero logró convencer al cuerpo técnico y se quedó con un cupo en el ataque, ocupando el lugar que dejó Mathías Vázquez.