Billete de L200 con la imagen de Bertha Cáceres ya circula en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El primer billete con la imagen de una mujer ya circula en el territorio hondureño.

Se trata del nuevo diseño del papel moneda de la denominación de 200 lempiras en el que aparece la ambientalista Bertha Cáceres Flores, mientras que el reverso contiene una panorámica de la ciudad de La Esperanza.

¡Despertemos humanidad!, ¡Ya no hay tiempo! son frases de la declarada heroína nacional que también fueron grabadas en el referido billete que posee como medidas de seguridad: marca de agua, hilo dinámico, tinta que cambia de color, entre otras.

Por la empresa Crane Currency Malta Limited fue elaborado este billete y de los que se imprimirán al tiempo que suministrarán 20 millones de unidades.

De acuerdo con la programación del Banco Central de Honduras (BCH), el nuevo diseño del billete de 200 lempiras se introducirá de forma paulatina sustituyendo a las otras piezas de la misma y otras denominaciones para descartar efectos inflacionarios.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La presidenta del BCH, Rebeca Santos, participó en el evento de la presentación de los L200 con la imagen de Cáceres Flores.

“Con esta decisión Honduras se suma a aproximadamente 56 países en el mundo que han incorporado la imagen de mujeres en sus billetes, honrando así el inmenso aporte de la mujer a la vida de sus naciones”, manifestó.