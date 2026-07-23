Represa Patuca III recupera su nivel por últimas lluvias en zona oriental

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias de los últimos días en la zona oriental de Honduras han dejado un impacto positivo en el nivel de la represa Patuca III.

Hace dos meses, específicamente el pasado 17 de mayo, la hidroeléctrica suspendió la producción de energía por 16 días por la caída en el embalse derivado a la escasez de lluvias y acercarse al nivel permitido de operación de 280 metros sobre el nivel del mar.

Es la tercera vez que la represa Patuca III paralizó la generación de energía, la primera ocasión fue por un mes en 2020 y la segunda en 2025 por dos semanas.

Sin embargo, en las últimas semanas se registraron fuertes precipitaciones en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, mejorando el almacenamiento de agua en el embalse de Patuca III.

Un informe del Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indica que el pasado 10 de julio la citada represa reportó un nivel de 281.73 metros sobre el nivel del mar, con 33.96 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua y 10.35% en volumen disponible.

Sin embargo, al 21 de julio, después de las lluvias de los últimos días, los indicadores son halagadores: 288.97 metros sobre el nivel del mar, 274.79 millones de metros cúbicos de agua y un volumen disponible de 83.71%. El nivel máximo es de 290 metros, o sea que el embalse de Patuca III está a 1.03 metros para alcanzar la capacidad máxima.