Represa Patuca III recupera su nivel por últimas lluvias en zona oriental

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias de los últimos días en la zona oriental de Honduras han dejado un impacto positivo en el nivel de la represa Patuca III.
Hace dos meses, específicamente el pasado 17 de mayo, la hidroeléctrica suspendió la producción de energía por 16 días por la caída en el embalse derivado a la escasez de lluvias y acercarse al nivel permitido de operación de 280 metros sobre el nivel del mar.
Es la tercera vez que la represa Patuca III paralizó la generación de energía, la primera ocasión fue por un mes en 2020 y la segunda en 2025 por dos semanas.
Sin embargo, en las últimas semanas se registraron fuertes precipitaciones en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, mejorando el almacenamiento de agua en el embalse de Patuca III.
Un informe del Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indica que el pasado 10 de julio la citada represa reportó un nivel de 281.73 metros sobre el nivel del mar, con 33.96 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua y 10.35% en volumen disponible.
Sin embargo, al 21 de julio, después de las lluvias de los últimos días, los indicadores son halagadores: 288.97 metros sobre el nivel del mar, 274.79 millones de metros cúbicos de agua y un volumen disponible de 83.71%. El nivel máximo es de 290 metros, o sea que el embalse de Patuca III está a 1.03 metros para alcanzar la capacidad máxima.
Recuperación
Las autoridades de la ENEE están optimistas con el comportamiento de la citada hidroeléctrica. “Hay mucha agua en la zona (oriental), va muy bien”, manifestó a EL HERALDO Guillermo Peña Panting, gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
La alegría es mayor para el ingeniero Nery Díaz, jefe interino de unidad del embalse de Patuca III. “Estamos en condiciones muy buenas del nivel del embalse, estamos muy arriba del nivel con 288.97 metros sobre el nivel del mar”, dijo.
Agregó que como mínimo están generando 18 megavatios de energía. A lo anterior se suman los 34 megavatios de generación solar en las horas pico que aporta una planta instalada en Olancho.
La capacidad instalada de Patuca III es de 77 megavatios de generación de energía hídrica, aunque el diseño es de 104 megas.