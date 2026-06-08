Congreso Nacional aprueba endurecer penas contra el femicidio y crear juzgados especializados

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra de manera trágica el asesinato de una mujer cada 32 horas, un contexto desgarrador que ha motivado al Congreso Nacional (CN) a aprobar por unanimidad de votos un paquete de reformas urgentes al Código Penal, orientadas a endurecer los castigos contra el femicidio. El debate parlamentario, de contenido humano y político, se caracterizó por abrir los micrófonos y otorgar la palabra a todas las diputadas de las diferentes bancadas, quienes expusieron los niveles de crueldad que sufre la mujer hondureña en el ámbito público y privado.

Las modificaciones penales aprobadas buscan detener el ensañamiento machista que persiste con elevados índices de impunidad a nivel nacional. ​"Establecer un incremento de penas, aquellos que le cause muerte a una mujer esta es pena para oscilar, hasta 60 años", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​Las reformas aprobadas modifican directamente los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal vigente. Una de las principales variantes técnicas se introdujo en las reglas del concurso real de delitos, donde ahora se prohíbe taxativamente que la acumulación de penas sea menor cuando se atente contra la vida de una mujer. "El que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida a un hondureño y en este caso, a una mujer, le va a caer todo el peso de la ley y eso es lo que está entregando este Congreso", puntualizó Zambrano. ​El nuevo articulado fija la pena base del femicidio entre los 25 y 30 años de reclusión, mientras que el femicidio agravado castigará a los agresores con penas que van desde los 30 hasta los 40 años de cárcel. Las agravantes se aplicarán cuando los crímenes sean precedidos por actos de violencia sexual, tortura o cuando el victimario sea un agente del Estado que abuse de su autoridad.

​"Un instrumento legal para que se haga justicia contra aquellas personas que ejercen violencia y le causa muerte a una mujer está", apuntó el presidente. ​Para evitar vacíos legales al momento de juzgar, el decreto legislativo estableció por primera vez indicadores específicos para identificar las relaciones desiguales de poder y discriminación basadas en el género. Entre estos elementos constitutivos se incluyeron los antecedentes de control, la violencia simbólica, las pretensiones de propiedad sobre la víctima y el aprovechamiento de la dependencia económica o discapacidades. ​

Nuevos juzgados

El estamento legal aprobado también ordena formalmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la creación de órganos jurisdiccionales especializados con competencia territorial nacional para procesar de manera exclusiva las causas de femicidio y delitos conexos. La judicatura tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir los acuerdos de funcionamiento e integración. ​"Otro elemento importante que va contemplado, el que se va a crear órganos jurisdiccionales especializados para conocer las causas de femicidio que también eso viene a fortalecer la lucha contra la violencia de la mujer,", argumentó Zambrano. ​