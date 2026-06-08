Arely Argueta niega que haya "planillas fantasmas" en la Secretaría de Educación

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación, Arely Argueta, descartó la existencia de casos comprobados de maestros fallecidos y de otros docentes que no dan clases, pero que continúan devengando salario dentro del sistema público nacional. Sobre las denuncias relacionadas con supuestas irregularidades, la funcionaria señaló que, tras revisiones internas, no se han encontrado evidencias que respalden dichas acusaciones. "No tenemos en este momento información que confirme esas denuncias. Serán los organismos de investigación quienes deberán determinar si existen irregularidades", afirmó.

Argueta detalló que existe un sistema de supervisión a través de direcciones departamentales y municipales, que permite identificar ausencias injustificadas y tomar medidas administrativas cuando corresponde. La ministra también se pronunció sobre los señalamientos que hizo la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) mediante un pronunciamiento, en el que advierten de señales preocupantes de riesgos de corrupción en el manejo del sistema de recursos humanos de la Secretaría de Educación (Seduc). La organización de sociedad civil manifestó que, al operar sin rendición de cuentas, se exponen los fondos públicos al desvío y la mala administración. Así mismo, la ASJ acusó que la Seduc se ha negado a proporcionar información sobre la planilla completa del personal docente y administrativo.