Educación distribuye libros de textos en occidente y oriente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La distribución de libros de texto por parte de la Secretaría de Salud avanza con entregas en los departamentos de Lempira y Gracias a Dios, como parte del plan nacional para dar más de 10.6 millones de ejemplares a los centros educativos públicos. En el occidente del país, brigadas de la Secretaría de Educación (Seduc) llevaron materiales a seis municipios del sur de Lempira: Valladolid, Tomalá, Tambla, La Virtud, Virginia y Mapulaca. Los paquetes incluyen libros de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales, además de cuadernos de trabajo y guías didácticas para docentes, materiales clave para el desarrollo del año escolar.

Según datos de la Seduc, la distribución en Lempira forma parte de una segunda fase que también se ejecuta en Intibucá y La Paz, luego de haberse completado entregas en Ocotepeque, Islas de la Bahía y parte de Gracias a Dios. En el departamento de Gracias a Dios se reportó este fin de semana la llegada de 118,000 textos escolares, dirigidos principalmente a comunidades con limitaciones de acceso a recursos educativos. De esos, 100,000 libros fueron destinados al municipio de Puerto Lempira, mientras que otros 18,000 se distribuyeron en el municipio de Ahuás, beneficiando a estudiantes de zonas rurales y comunidades indígenas. La entrega busca reducir brechas en el acceso a materiales didácticos, especialmente en regiones históricamente rezagadas, donde el inicio del año escolar suele verse afectado por la falta de recursos.