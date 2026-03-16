Santillana Honduras se suma por quinto año a la misión de la Maratón del Saber

Tegucigalpa, Honduras.- La educación en Honduras recibe un nuevo impulso. La editorial Santillana Honduras realizó este lunes la donación de 720 libros a Diario EL HERALDO, un aporte para fortalecer la Maratón del Saber fortalecer iniciativas educativas dirigidas a estudiantes del Distrito Central y otras zonas del país. Los ejemplares serán destinados a los proyectos La Maratón del Saber y Escuelas Amigables con el Ambiente, campañas impulsadas por este medio de comunicación para promover el acceso a materiales educativos en centros escolares. Los libros están orientados a estudiantes desde primero hasta noveno grado e incluyen textos educativos, contenidos sobre el mundo tecnológico y obras de autores clásicos y contemporáneos. La donación forma parte de una colaboración que Santillana mantiene desde hace varios años con EL HERALDO, con el objetivo de ampliar el acceso a recursos pedagógicos para estudiantes que no cuentan con materiales educativos. El aporte está valorado en 39,773.62 lempiras y permitirá reforzar las iniciativas educativas del medio, que buscan promover la lectura, el aprendizaje y la conciencia ambiental en las escuelas. Con esta contribución, Santillana Honduras participa por quinto año consecutivo en los programas educativos, reafirmando su compromiso con la transformación educativa y el acceso al conocimiento en el país.

Esta acción se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 4: Educación de Calidad, así como el ODS 13: Acción por el Clima, al promover proyectos que incentivan la conciencia ambiental y el pensamiento sostenible. El gerente de país de Santillana Honduras, Fernando Obregón, destacó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas educativas. "En Santillana estamos convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades. Por quinto año consecutivo nos sumamos a estas iniciativas de El Heraldo, porque compartimos la visión de promover el aprendizaje, el pensamiento crítico y el cuidado del medio ambiente". El representante agregó que este esfuerzo refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo integral de los estudiantes hondureños. "Este esfuerzo refleja nuestro compromiso con el ODS 4: Educación de Calidad y con el desarrollo integral de los estudiantes hondureños". Por su parte, Melissa Ham, coordinadora de Marketing de la empresa, destacó el valor de impulsar proyectos educativos colaborativos.

"Es un honor para nosotros apoyar estos programas que inspiran a niños y jóvenes a aprender, leer y cuidar su entorno".

También subrayó que la donación representa solo una parte del compromiso de la editorial con la comunidad educativa del país. "La donación de libros es solo una parte del compromiso que Santillana tiene con la comunidad educativa", expresó la entrevistada.