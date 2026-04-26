Cruzar el anillo periférico pone en riesgo estudiantes de la San Francisco y Ramón Amaya Amador

Tegucigalpa, Honduras.- La creciente preocupación por la seguridad vial en el anillo periférico del Distrito Central ha encendido las alarmas entre vecinos de varias colonias que a diario se ven obligados a cruzar esta transitada vía sin las condiciones adecuadas.

Habitantes de sectores como la colonia San Francisco, Israel Sur, Ramón Amaya Amador, Arturo Quezada hicieron un llamado urgente al alcalde Juan Diego Zelaya para que construyera un puente peatonal en el anillo periférico, a la altura.

"Es una de las zonas más peligrosas para cruzar, muchos se exponen a diario al tránsito de vehículos de alta velocidad. Por eso es muy importante la construcción de un puente peatonal aquí", expresó Karla Matamoros, de la colonia Amaya Amador.

El tramo comprendido entre estas colonias es uno de los más conflictivos, debido a la alta circulación vehicular y la falta de infraestructura peatonal que garantice un cruce seguro para los ciudadanos y estudiantes que pasan por la zona.

“Le pido al alcalde que construya un puente peatonal para todos los estudiantes y niños que transitan por este anillo periférico”, solicitó Rony Rodríguez, quien vive en la colonia San Francisco. Y es que por este sector decenas de personas se ven obligadas a correr entre vehículos para poder cruzar, exponiendo su vida en cada intento.

“Uno pasa corriente, porque los carros no paran y uno tiene que aventarse prácticamente”, relató Dina Ilovares que reside en la colonia Israel Sur de Comayagüela.

La problemática no se limita únicamente a este sector, ya que en otros puntos del anillo periférico también se reportan situaciones similares, donde la falta de puentes peatonales agrava el riesgo.

“Aquí no hay señalización ni reductores de velocidad, los conductores vienen rápido y no respetan al peatón”, lamentó un poblador del sector.