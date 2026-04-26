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Revelan los últimos momentos del pastor “Cotío” antes de morir de un infarto en Chamelecón

El líder religioso fue grabado minutos antes de sufrir un paro cardíaco mientras se preparaba para jugar fútbol con su equipo en San José de Chamelecón

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 13:22
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Un video que circula en redes sociales muestra los últimos momentos con vida del pastor Elvin Velásquez, conocido como “Cotío”, quien falleció tras sufrir un infarto en el sector de Chamelecón, en el departamento de Cortés.

 Foto: Cortesía
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En las imágenes se observa al líder religioso visiblemente alegre mientras se colocaba el uniforme con el que jugaría un partido de fútbol junto a su equipo, el Once Municipal, en la cancha de la colonia San José.

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Según relatan personas cercanas, el hecho ocurrió la noche del 25 de abril, cuando Velásquez participaba en el encuentro deportivo.

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Minutos después de prepararse para ingresar al juego, sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.

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El video ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos del sector, quienes lo recuerdan como una persona cercana, alegre y comprometida con su comunidad.

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“No es un adiós, amigo, es un hasta pronto”, expresaron allegados.

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Otros afirmaron que "te recordaremos por siempre Cotío", demostrando la huella que dejo en sus corazones.

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La repentina muerte del pastor ha dejado luto en la comunidad de Chamelecón.

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"Cotío", como era conocido, era ampliamente conocido tanto por su labor religiosa como por su participación en actividades deportivas.

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Los mensajes de cariño y apoyo para la familia siguen apareciendo en redes sociales, mientras la familia intenta asimilar la perdida.

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