Migración irregular por Honduras registra caída del 79% en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El flujo migratorio de extranjeros que cruzan por Honduras de manera irregular experimenta una drástica reducción en lo que va de este 2026. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), en los primeros cuatro meses de este año un total de 3,267 migrantes extranjeros han ingresado al país de forma irregular. La cifra, que comprende del 1 de enero al 23 de abril, evidencia una reducción del flujo migratorio al territorio hondureño, pues en el mismo período del 2025 se registró un total de 15,837 personas.

El dato representa una disminución de aproximada del 79.4% migrantes en tránsito. Por nacionalidad, Cuba continúa liderando el flujo migratorio, aunque con una caída marcada. En 2025 se registró el ingreso de 8,415 cubanos, mientras que en 2026 se contabilizan 1,628, es decir, una reducción del 80.6%. En el caso de Haití, que en 2025 ocupó el segundo lugar con 2,613 migrantes, la cifra este año disminuyó, reflejando una reducción superior al 90%. Por su parte, Venezuela también muestra una baja considerable, pasando de 1,331 personas en 2025 a 148 en 2026, lo que representa una caída del 88.9%. Ecuador se convirtió en el segundo país con mayor número de migrantes (822), aunque en 2025 su participación era menor (222), lo que implica un incremento de aproximadamente 270%.