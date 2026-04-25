Zambrano tras incidente de Trump en Washington: “El mal existe y ataca a quienes defienden la libertad”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, se pronunció tras el incidente ocurrido este sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, donde se escucharon aparentes disparos que provocaron la evacuación del presidente Donald Trump y la primera dama.
A través de su cuenta de X, Zambrano expresó su solidaridad con el mandatario estadounidense y su equipo, ante los hechos registrados en el evento diplomático.
"El ataque perpetrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca nos confronta con una realidad incómoda pero innegable: el mal existe y a menudo ataca a quienes defienden la libertad, la justicia y el orden", manifestó.
Continuó: "Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Donald Trump y su equipo en estos momentos".
El titular del Legislativo enfatizó que la violencia no puede considerarse una vía para la resolución de conflictos y reafirmó que “quienes creemos en la democracia, el estado de derecho y la dignidad humana debemos mantenernos firmes”.
"No nos intimidarán", rechazó, asegurando que "la historia demuestra que, frente al odio, la convicción de quienes luchan por la libertad siempre prevalece, defendiendo los valores que dan sentido a nuestra sociedad".
Sobre el atentado
El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente y la primera dama, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos.
El mandatario se encuentra aparentemente bien, ya que la cadena Fox ha informado que ha pedido retornar a la sala y que se retome la cena.
Trump escribió a continuación un mensaje en la red social Truth en el que aseguró que un "tirador" había sido detenido.
Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.
También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.
Las imágenes de televisión muestran que los aparentes disparos, entre tres y cuatro, se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó "¡¿Qué ha pasado?!" al escuchar la conmoción.
Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.