Zambrano tras incidente de Trump en Washington: “El mal existe y ataca a quienes defienden la libertad”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, se pronunció tras el incidente ocurrido este sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, donde se escucharon aparentes disparos que provocaron la evacuación del presidente Donald Trump y la primera dama. A través de su cuenta de X, Zambrano expresó su solidaridad con el mandatario estadounidense y su equipo, ante los hechos registrados en el evento diplomático. "El ataque perpetrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca nos confronta con una realidad incómoda pero innegable: el mal existe y a menudo ataca a quienes defienden la libertad, la justicia y el orden", manifestó.

Continuó: "Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Donald Trump y su equipo en estos momentos". El titular del Legislativo enfatizó que la violencia no puede considerarse una vía para la resolución de conflictos y reafirmó que “quienes creemos en la democracia, el estado de derecho y la dignidad humana debemos mantenernos firmes”. "No nos intimidarán", rechazó, asegurando que "la historia demuestra que, frente al odio, la convicción de quienes luchan por la libertad siempre prevalece, defendiendo los valores que dan sentido a nuestra sociedad".

Sobre el atentado