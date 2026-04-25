¿Hasta cuándo estará abierta la postulación para cargos en el CNE y TJE?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la destitución de cuatro funcionarios de sus cargos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), siguen abiertas las vacantes para los candidatos a estos cargos. Pero, ¿hasta cuándo estará abierta la postulación? Desde el pasado martes, la Comisión Especial Legislativa, presidida por el diputado Antonio Riveras Callejas, anunció las fechas para recibir las autopostulaciones. Para el CNE, la recepción de documentos inició el miércoles 22 y concluye este domingo 26 de abril en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el caso del TJE, también inició el miércoles 22 y cierra este domingo 26 de abril, en un horario de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. del domingo. Rivera Callejas explicó que la Comisión Especial Legislativa, seleccionada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recordó que hay diputados de las cinco bancadas que integran el pleno del Poder Legislativo.

Este proceso busca ocupar el espacio del consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa; el magistrado propietario del TJE, Mario Morazán; y los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, quienes fueron destituidos el pasado 16 de abril mediante un juicio político tras ser señalados por presuntas actuaciones contrarias a sus funciones durante los procesos electorales de 2025. Las audiencias públicas se harán en el Congreso Nacional los días miércoles 29 y jueves 30 de abril, con una duración de 45 minutos cada una. El diputado nacionalista indicó que “no hay nada consignado, no hay nada arreglado. La comisión hará el trabajo de carpintería como lo manda la ley. Es el pleno de 128 diputados que conocerá dentro de 21 días el informe que presente la comisión y no hay ninguna sola persona con un puesto asegurado”.

¿Quiénes integran la comisión especial?