Cohep pide plan financiero y reducción de pérdidas para escisión de la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- Un plan financiero que capitalice a la parte de distribución junto a efectivos mecanismos para la reducción de pérdidas deben de acompañar la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Así lo planteó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) al emitir su postura sobre las reformas al subsector eléctrico.

“Este punto tiene una dimensión que va más allá de la sostenibilidad sectorial: cada lempira que el Estado deja de gastar en cubrir pérdidas evitables es un lempira disponible para inversión pública en salud, educación e infraestructura. La reducción de pérdidas no es solo un objetivo técnico; es una condición para la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Cada quien debe pagar lo que consume”, subraya el pronunciamiento de la iniciativa privada.

Añade que este proceso de escisión de la estatal eléctrica “debe contar con las garantías y procedimientos que la legislación nacional ya establece, así como con el acompañamiento de las instituciones especializadas del Estado para concretar el traspaso de los activos a las empresas subsidiarias. Deberá fijarse un plazo máximo y perentorio para finalizar esta tarea”.

En cuanto a la propiedad de activos y la continuidad de las obligaciones contractuales durante la transición se requiere claridad al ser elementos esenciales de la seguridad jurídica que requieren no solo los operadores existentes, sino también potenciales nuevos inversionistas, sostiene el Cohep.

EL HERALDO informó que el conjunto de cambios promovidos a la Ley Marco del Subsector Eléctrico creará un sistema de pago confiable, se atraerá inversión bajo reglas competitivas, incluyendo beneficios como disminución de la tarifa eléctrica, mejoramiento en el suministro y protección al usuario.