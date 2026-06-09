ENEE descarta privatización mientras Comisión de Energía continúa en diálogo sobre reformas

Puerto detalló que en las últimas reuniones se ha contado con la participación de representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de Industriales (Andi), así como generadores de energía renovable y térmica.

El diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Energía, Francisco Puerto, informó que las mesas de trabajo continuarán durante los próximos días, con el objetivo de obtener aportes de los diferentes sectores vinculados al sistema energético antes de que la iniciativa sea sometida a discusión en el pleno.

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ) descartó que las reformas en discusión al sector eléctrico contemplen un proceso de privatización, mientras avazan las mesas de diálogo que sostiene la Comisión de Energía del Congreso Nacional con distintos sectores.

Por su parte, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, explicó que las reformas en discusión no implican la privatización de la estatal eléctrica, sino un proceso de reorganización del sistema para hacerlo más eficiente.

“No es un proceso de privatización. Estamos trabajando en un mecanismo de orden y de división para que el sistema sea más claro, que atraiga inversión, ayude a bajar los precios, mejore la calidad del servicio y contribuya a terminar con los apagones”, aseguró.

Peña Panting destacó además que las reuniones han permitido abrir espacios de participación para todos los sectores involucrados, con el objetivo de construir una propuesta que genere resultados para los usuarios.













“Hemos tomado a bien hablar también con la empresa privada, con el Cohep, con la Andi, con los generadores de energía renovable y con los generadores térmicos. La participación de hoy y la socialización han sido muy importantes y enriquecedoras”, expresó el legislador.

El presidente de la Comisión de Energía agregó que existe consenso sobre la necesidad de buscar una solución a la situación financiera y operativa de la ENEE, aunque aclaró que el dictamen no será enviado al pleno mientras no concluya el proceso de socialización.

“Han manifestado tanto la empresa privada como la ENEE que urge el decreto, pero no lo vamos a llevar a debate legislativo mientras no terminemos la socialización”, afirmó.

Por su parte,









Desde el sector empresarial, el representante del Cohep, Santiago Herrera, informó que se entregó un documento con observaciones y propuestas al proyecto de reformas, con el objetivo de fortalecer su contenido.

“Hemos venido de manera responsable a manifestar nuestra posición. Estamos de acuerdo con la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, pero también hemos presentado observaciones para mejorar su redacción y asegurar que sea efectiva, responsable y ordenada”, señaló.

Herrera consideró que una modernización adecuada del sistema eléctrico permitirá mejorar la competitividad del país, atraer inversiones y generar empleo, por lo que llamó a avanzar en decisiones que han sido postergadas.

















































El presidente de la Comisión de Energía destacó que las mesas de diálogo continuarán durante los próximos días con organizaciones de sociedad civil y otros sectores interesados en el tema energético.

“Hoy hemos tomado a bien hablar también con la empresa privada, con el Cohep, con la Andi, con los generadores de energía renovable y con los generadores térmicos. Creo que la participación de hoy y la socialización han sido muy importantes y enriquecedoras”, expresó Puerto, diputado nacionalista por Yoro.

Asimismo, indicó que existe consenso sobre la necesidad de avanzar en una solución para la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), pero reiteró que el dictamen no será llevado al pleno hasta concluir el proceso de socialización.

“Han manifestado tanto la empresa privada como la Enee que urge el decreto, pero no lo vamos a llevar (a debate legislativo) mientras no terminemos la socialización”, afirmó.

Enee descarta privatización

Durante la reunión también participó el gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting, quien aseguró que las reformas no contemplan la privatización de la estatal eléctrica, sino la implementación de mecanismos que permitan ordenar y fortalecer el sistema.

“No es un proceso de privatización. Estamos claramente trabajando en un mecanismo de orden y de división para que el sistema sea más claro, que atraiga inversión, ayude a bajar los precios, mejore la calidad del servicio y contribuya a terminar con el problema de los apagones”, manifestó.

Peña Panting destacó además que las reuniones han permitido abrir espacios de participación para todos los sectores involucrados, con el objetivo de construir una propuesta que genere resultados concretos para los usuarios del servicio eléctrico.

Empresa privada entrega observaciones

Por su parte, el representante del Cohep, Santiago Herrera, informó que el sector empresarial entregó formalmente un documento con observaciones y propuestas orientadas a fortalecer el contenido de las reformas.

“Hemos venido de manera responsable a manifestar nuestra posición. Estamos de acuerdo con la reforma de la Ley del Sector Eléctrico y con los principios básicos contenidos en la iniciativa, pero también hemos presentado observaciones para mejorar su redacción y asegurar que la reforma sea efectiva, responsable y ordenada”, señaló.

Herrera sostuvo que una modernización adecuada del sector energético permitirá fortalecer la competitividad del país, atraer inversión nacional e internacional y generar mayores oportunidades de empleo, por lo que consideró necesario avanzar en decisiones que han sido postergadas durante varios años.

La Comisión de Energía informó de que las mesas de socialización continuarán con representantes de organizaciones de sociedad civil y otros sectores, con el propósito de enriquecer el dictamen antes de su eventual discusión y aprobación en el Congreso Nacional.