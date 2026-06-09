Asfura destaca trabajo de oficiales durante ceremonia de ascensos en el Día del Policía Hondureño

La Paz, Honduras.- Como reconocimiento a su labor y servicio al país, este martes, en el marco del Día del Policía Hondureño, se llevó a cabo la ceremonia de ascensos, reconocimientos, homenajes y retiros de oficiales en la Academia Nacional de Policía (Anapo), ubicada en el departamento de La Paz. El presidente Nasry Asfura encabezó la ceremonia que reunió a diferentes autoridades del Estado, mandos policiales y familiares de los uniformados. Varios de los oficiales presentes fueron ascendidos durante la ceremonia, luego de que sus promociones fueran aprobadas por el Congreso Nacional como reconocimiento a su trayectoria y servicio dentro de la institución.

Durante la celebración, Asfura destacó que cada ascenso representa años de esfuerzo, disciplina y compromiso con la ciudadanía, reafirmando el compromiso de su administración con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad- “Desde el primer día que asumimos nuestro compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad, ténganlo por seguro que vamos a fortalecerlas, capacitarlas y equiparlas para luchar contra la extorsión y el narcotráfico, aquí me tienen de frente para luchar, para proteger y para servirles”, expresó Asfura. Asimismo, envió un mensaje de respaldo a los miembros de la Policía Nacional, asegurando continuaran apoyando la labor que realizan en distintas regiones del país.



El ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez, por su parte, destacó los resultados operativos obtenidos por la institución en los últimos meses, señalando que se han ejecutado más de 270 mil operaciones policiales en todo el territorio nacional. Informó que las autoridades lograron desarticular más de 30 estructuras criminales y capturar a más de 750 personas vinculadas a delitos como extorsión, narcotráfico y secuestro, así como realizar decomisos de drogas y afectar economías ilícitas.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a los policías caídos en el cumplimiento del deber y a los funcionarios que concluyeron su carrera tras años de servicio.

Asimismo, el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, destacó la vocación de servicio de los agentes y la importancia del trabajo coordinado entre las diferentes instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

Presidente del CN recibe reconocimiento

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano recibió un reconocimiento por su apoyo al fortalecimiento de la Policía Nacional, cuyos ascensos fueron aprobados el 26 de mayo pasado a petición del Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.