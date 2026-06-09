Lo perdieron todo: Incendios arrasan con dos viviendas en distintos barrios de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Dos familias ceibeñas atraviesan momentos de profunda angustia luego de quedar en la intemperie tras perder la totalidad de sus viviendas y pertenencias en dos incendios estructurales ocurridos con apenas 24 horas de diferencia.​ El primer incidente ocurrió durante la madrugada del pasado lunes. Alrededor de la 1:00 de la mañana, las llamas comenzaron a consumir una vivienda en el barrio Potreritos. En el inmueble residían cinco personas: dos adultos y tres menores de edad. Afortunadamente, pese a que el siniestro los sorprendió mientras dormían, los integrantes de la familia lograron ponerse a salvo a tiempo, evitando una tragedia humana. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez, consumiendo la estructura por completo.

​La racha de incendios continuó la madrugada de este martes 9 de junio, cuando otra vivienda, esta vez ubicada en la colonia Alameda, fue reducida a cenizas en su totalidad. En este caso, el fuego también acabó con el patrimonio familiar, dejando a sus habitantes sin absolutamente nada. ​En ambos escenarios, el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba respondió de manera inmediata a los llamados de auxilio.

A su llegada, las viviendas ya habían sido consumidas por las llamas, por lo que las labores de los apaga fuegos se centraron en el enfriamiento de la zona. ​No obstante, la oportuna intervención de los bomberos fue vital para evitar una catástrofe mayor, logrando controlar las llamas antes de que se extendieran a las casas vecinas. Se estima que su labor impidió que al menos tres viviendas aledañas sufrieran daños irreparables en ambos casos.​