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En un callejón de la colonia Betania matan de varios disparos a una mujer

Esly Michelle García Palacios, de 32 años, fue encontrada sin vida tras ser atacada a balazos en la colonia Betania de Comayagüela; la Policía investiga el hecho

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 10:15
En un callejón de la colonia Betania matan de varios disparos a una mujer

El cuerpo de la mujer fue llevado a la morgue de Tegucigalpa, donde realizarán la autopsia.

 Foto: Cortesía.

Comayagüela, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró en la capital hondureña luego de que una mujer fuera ultimada a disparos en un sector de la colonia Betania, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

La fallecida fue reconocida de manera preliminar como Esly Michelle García Palacios, de 32 años. Su cuerpo quedó tendido en un callejón cercano a una cancha deportiva, donde ocurrió el ataque.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, la mujer caminaba por el sector cuando fue interceptada por varios individuos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y preservar los indicios que permitan esclarecer el crimen.

El subinspector de Policía, Óscar Zerón , asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), informó que la denuncia fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, que alertó sobre una persona del sexo femenino aparentemente sin vida en un callejón de la colonia Betania .

Una vez confirmada la situación, las autoridades notificaron a los equipos correspondientes para realizar el levantamiento cadavérico y dar inicio a las investigaciones.

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Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y no se reportan capturas relacionadas con el caso. Los cuerpos de seguridad continúan con las diligencias para identificar a los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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