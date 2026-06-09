En un callejón de la colonia Betania matan de varios disparos a una mujer

La fallecida fue reconocida de manera preliminar como Esly Michelle García Palacios, de 32 años. Su cuerpo quedó tendido en un callejón cercano a una cancha deportiva, donde ocurrió el ataque.

Comayagüela, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró en la capital hondureña luego de que una mujer fuera ultimada a disparos en un sector de la colonia Betania , generando preocupación entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la mujer caminaba por el sector cuando fue interceptada por varios individuos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y preservar los indicios que permitan esclarecer el crimen.

El subinspector de Policía, Óscar Zerón , asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), informó que la denuncia fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, que alertó sobre una persona del sexo femenino aparentemente sin vida en un callejón de la colonia Betania .

Una vez confirmada la situación, las autoridades notificaron a los equipos correspondientes para realizar el levantamiento cadavérico y dar inicio a las investigaciones.