Hallan sin vida a menor de 16 años en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de tan solo 16 años de edad fue hallado sin vida en la colonia Villa Nueva, sector 8, de Tegucigalpa.

El cuerpo del jovencito fue encontrado tirado en una solitaria calle de tierra de difícil acceso. Se presume que lo llevaron a esa zona y allí le quitaron la vida.

La víctima fue identificada como Kevin Alexander Amador Amador, quien nació el 8 de enero de 2010.