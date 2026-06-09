Hallan sin vida a menor de 16 años en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de tan solo 16 años de edad fue hallado sin vida en la colonia Villa Nueva, sector 8, de Tegucigalpa.
El cuerpo del jovencito fue encontrado tirado en una solitaria calle de tierra de difícil acceso. Se presume que lo llevaron a esa zona y allí le quitaron la vida.
La víctima fue identificada como Kevin Alexander Amador Amador, quien nació el 8 de enero de 2010.
En una fotografía difundida del lugar donde quedó el cuerpo, se observa que presentaba una perforación en el abdomen, heridas en el cuello y vestía únicamente ropa interior.
Elementos de la Policía Nacional se hicieron presentes en la escena para acordonar el área y recolectar indicios que ayuden a la investigación.
Las autoridades coordinaron con personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico y posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue del Ministerio Público.
Por tratarse de un menor de edad, los protocolos de identificación del cuerpo son diferentes.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre este crimen. Villa Nueva es considerada una de las zonas más conflictivas de Tegucigalpa.