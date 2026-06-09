Tormenta Cristina amenaza con fuertes lluvias en Honduras: ¿qué zonas deben prepararse hoy?

Por su parte, Intibucá reportará uno de los ambientes más frescos del país, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 23 grados Celsius. En Copán se esperan máximas de 29 grados y mínimas de 18, mientras que La Paz alcanzará los 28 grados durante el día y descenderá hasta los 20 grados por la noche, todos con probabilidad de lluvias.