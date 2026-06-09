Tormenta Cristina amenaza con fuertes lluvias en Honduras: ¿qué zonas deben prepararse hoy?

La tormenta tropical Cristina continuará influyendo en las condiciones meteorológicas de Honduras este martes 9 de junio, generando abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, con episodios ocasionalmente fuertes acompañados de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencia (Copeco).
Según los pronósticos, la circulación de los vientos asociados al fenómeno tropical favorecerá el ingreso de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, provocando precipitaciones más intensas en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente del país.
En la zona occidental, los departamentos de Lempira y Ocotepeque registrarán temperaturas máximas de 28 grados Celsius, con mínimas de 20 y 21 grados, respectivamente. Ambos territorios permanecerán bajo condiciones inestables con alta probabilidad de tormentas eléctricas durante la jornada.
Por su parte, Intibucá reportará uno de los ambientes más frescos del país, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 23 grados Celsius. En Copán se esperan máximas de 29 grados y mínimas de 18, mientras que La Paz alcanzará los 28 grados durante el día y descenderá hasta los 20 grados por la noche, todos con probabilidad de lluvias.
En la región central, Francisco Morazán tendrá temperaturas entre los 19 y 27 grados Celsius, mientras que Comayagua registrará máximas de 30 grados y mínimas de 22. Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente durante el día, acompañadas de descargas eléctricas aisladas.
El departamento de El Paraíso mantendrá temperaturas agradables con máximas de 29 grados y mínimas de 19, aunque las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de lluvias y tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y noche.
En el norte del país, Cortés será uno de los departamentos más cálidos con temperaturas máximas de 33 grados Celsius y mínimas de 25. Atlántida y Colón alcanzarán los 32 grados durante el día, mientras que Yoro registrará máximas de 29 y mínimas de 21 grados. En estas zonas también se prevén lluvias asociadas al transporte de humedad desde el Caribe.
Santa Bárbara experimentará temperaturas entre los 23 y 32 grados Celsius, mientras que Olancho alcanzará máximas de 31 grados y mínimas de 23. Las precipitaciones podrían ser de moderadas a fuertes en algunos sectores, especialmente durante las horas vespertinas.
En la región sur, los departamentos de Valle y Choluteca reportarán máximas de 32 grados Celsius. Las temperaturas mínimas serán de 24 grados en Valle y de 25 en Choluteca. Debido a la influencia directa de la humedad proveniente del Pacífico, estas zonas figuran entre las que podrían registrar acumulados significativos de lluvia.
Mientras tanto, Gracias a Dios registrará temperaturas entre los 25 y 30 grados Celsius, e Islas de la Bahía entre los 27 y 32 grados. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y crecidas repentinas en zonas vulnerables.