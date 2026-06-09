Salvador Nasralla será citado por Fiscalía en investigación de fondos

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla será una de las personas citadas por el Ministerio Público (MP) en la investigación de oficio que desarrolla la Fiscalía para determinar el presunto traslado de fondos del Partido Liberal hacia cuentas particulares e internacionales. Así lo confirmaron a EL HERALDO autoridades del Ministerio Público, al referirse a las diligencias que se mantienen abiertas tras una denuncia presentada por el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras. "No se ha informado cuándo serán nuevas citaciones, pero es posible que Salvador Nasralla sea uno de los requeridos", declaró Yuri Mora, portavoz del MP.

La comparecencia del excandidato presidencial formaría una pieza clave en la serie de actuaciones que la Fiscalía prevé realizar en los próximos días para recopilar declaraciones y otros elementos de prueba relacionados con el caso.

Denuncias del Partido Liberal

Según Mora se inició las pesquisas luego de recibir información sobre supuestos movimientos de recursos partidarios hacia cuentas particulares. "Esta denuncia la hizo el presidente del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras y como Ministerio Público nos corresponde hacer una investigación de oficio, así es que se ha iniciado está investigación para determinar si estos fondos del Partido Liberal fueron movidos o trasladados a cuentas particulares", explicó el portavoz. Cabe destacar que la investigación a Nasralla se encuentra en una fase preliminar, por lo que los fiscales trabajan en la recopilación de información antes de determinar posibles responsabilidades o establecer si existieron irregularidades en el manejo de los recursos denunciados.

Las diligencias incluyen la toma de declaraciones a personas que puedan aportar información relevante sobre el origen, destino y administración de los fondos bajo investigación.

Fondos no reportados

Respecto a las versiones sobre presuntas transferencias de dinero hacia cuentas internacionales, Mora señaló que la Fiscalía aún no dispone de cifras concretas sobre los montos que habrían sido movilizados. Por esa razón, las autoridades consideraron necesario ampliar la investigación mediante nuevas comparecencias y la revisión de información financiera que permita esclarecer los hechos denunciados.