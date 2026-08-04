Avanza la construcción de acuerdos para la aprobación de la reforma energética

La Comisión de Energía intensificó las jornadas de concertación con las diversas fuerzas parlamentarias, enfocado en disipar dudas técnicas y fusionar las recomendaciones hechas por los distintos bloques políticos en un dictamen unificado.

Tegucigalpa, Honduras.- Las negociaciones políticas en el seno del Congreso Nacional tomaron un nuevo impulso para lograr el respaldo definitivo a la Ley de Reforma Energética .

El trabajo de cabildeo busca consolidar los votos necesarios en la cámara legislativa mediante el consenso de puntos importantes del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El objetivo central de las mesas de discusión es asegurar una normativa equilibrada que dinamice el mercado eléctrico sin descuidar los intereses del Estado y de los consumidores.

​Desde la conducción de la comitiva parlamentaria se valoró positivamente la apertura de los distintos sectores para aproximar posturas sobre la iniciativa.

"Hemos seguido platicando con los honorables diputados, el presidente del Congreso también ha tenido un papel muy importante dialogando con las diferentes bancadas y sentimos que hay aproximaciones importantes", expresó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía.

​La labor legislativa ha priorizado el tratamiento cuidadoso de las inquietudes expresadas por la oposición para evitar dilaciones innecesarias en el trámite parlamentario. Se ha hecho especial énfasis en que el debate amplio fortalece el contenido técnico y legal que será llevado a la cámara.

​Entre los aspectos de mayor consenso resalta la incorporación de candados jurídicos sobre los principales activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atendiendo de forma directa las peticiones hechas por la bancada del Partido Liberal.

​Puerto detalló las garantías patrimoniales que quedarán resguardadas en el texto final del dictamen que se someterá a votación.

"Se ha incluido la salvaguarda para que los bienes de los que han estado hablando, como El Cajón, las líneas de transmisión y de distribución, continúen siendo del Estado; quedan como bienes inalienables que no se pueden hipotecar ni prestar", indicó Puerto.

​El titular de la comitiva parlamentaria apeló al compromiso de las distintas bancadas para anteponer las necesidades del país en la recta final de las negociaciones.

"Exhorto a los diputados de las diferentes bancadas, especialmente a la del Partido Liberal, para que podamos aproximar nuestras ideas y pongamos en primer lugar a Honduras para que al usuario le llegue energía más barata y las 24 horas", afirmó el diputado.​

Los análisis contaron con el acompañamiento de consultores de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, quienes expusieron experiencias regionales de éxito en la transformación del sector eléctrico.

La comisión dictaminadora concluyó que estas referencias internacionales, sumadas a los blindajes patrimoniales, darán la tranquilidad necesaria a la cámara para la aprobación final del proyecto.