Respaldo liberal a reformas del sector eléctrico dependerá de la aceptación de su propuesta

Frente a los constantes racionamientos del servicio de energía, las tarifas elevadas y las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ), las fuerzas políticas han intensificado los cabildeos para definir el futuro del sector eléctrico.

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis energética que impacta de forma severa la economía de las familias y el aparato productivo de Honduras continúa en el centro del debate político dentro del Congreso Nacional.

En ese escenario, la bancada del Partido Liberal ha asumido un rol determinante para la aprobación de cualquier marco regulatorio en la cámara legislativa.

​Tras rechazar el proyecto inicial remitido por el Poder Ejecutivo, los diputados liberales avanzan en la estructuración de una propuesta técnica integral construida a partir de experiencias regionales exitosas.

Los parlamentarios enfatizaron que el respaldo de su bancada a la reforma legal dependerá estrictamente de la apertura e integración de las observaciones elaboradas por sus equipos de trabajo.

​"Nuestra propuesta es algo que estamos construyendo con calma pero con diligencia; que tomen en cuenta nuestras observaciones es el factor determinante para que se puedan aprobar estas leyes", expresó Johsy Toscano, diputado liberal y vicepresidente del Congreso Nacional.

​Para fundamentar el proyecto de ley alternativo, una comitiva de parlamentarios sostuvo jornadas de trabajo con consultores e ingenieros especialistas de Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

La meta del equipo técnico radicó en estudiar las transformaciones institucionales adoptadas por los países vecinos, identificando tanto las fallas operativas como los aciertos en la gestión del suministro eléctrico.

​La intención de los legisladores busca aplicar soluciones adaptadas a la realidad nacional que permitan superar el déficit de generación y distribución sin comprometer el patrimonio público de la estatal eléctrica.

​"Estuvimos recogiendo las diferentes transformaciones que han tenido los países hermanos para ver qué ha sido bueno y malo; vimos en qué han tropezado, que es muy similar a los tropiezos de Honduras, y cómo han hecho frente a la problemática de la energía", manifestó Toscano.

​Dentro de la bancada del Partido Liberal aseguran que el objetivo prioritario no es obstaculizar el trabajo del gobierno, sino evitar la aprobación de normativas que no resuelvan la crisis de fondo o que abran la puerta a esquemas de privatización perjudiciales para los usuarios.

​Los legisladores recalcaron que la bancada se mantendrá firme en la defensa de una salida equilibrada que modernice la ENEE, reduzca los apagones y garantice costos justos en la factura de la población.

​"Lo fácil es decir simplemente no, pero nosotros queremos proponer algo; no nos convence la propuesta enviada por el Ejecutivo, pero no podemos darle un no al pueblo hondureño porque la ENEE debe rescatarse frente a los apagones y las facturas altas", señaló el diputado.

​Ante las discrepancias surgidas a lo interno de la bancada sobre los alcances de la normativa, los directivos partidarios descartaron fracturas o divisiones ideológicas en la toma de decisiones.

Explicaron que la pluralidad de opiniones forma parte del proceso democrático interno para consensuar un documento final que represente la posición unificada de los 41 congresistas.

​El documento definitivo que contiene la contrapropuesta liberal será presentado de forma oficial en la mesa de debates del pleno la próxima semana para buscar los consensos requeridos.