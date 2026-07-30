"Los maté por celos... Me cambió por uno más joven": confesión de Adony tras crimen de una pareja en Colón

Un impactante testimonio sale a la luz tras la tragedia ocurrida en el centro del municipio de Sonaguera, departamento de Colón. El sospechoso del crimen confesó haber asesinado a la pareja. Estas son sus declaraciones:
Adony Moisés Orellana, de 29 años, confesó haber asesinado a balazos a su expareja, Leda Hernández, y al ayudante del autobús, identificado como Geovani.
Las víctimas laboraban como cobradora y ayudante en una unidad de la empresa Barralaga, que cubre la ruta La Ceiba - Tocoa - Trujillo.
En el ataque, el conductor del autobús también resultó herido de bala. El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes 28 de julio.
Tras su captura, Orellana admitió que viajaba como pasajero en la unidad armado y bajo el efecto de drogas.
"Los maté por celos, porque me enteré que tenía un romance con el chofer. Me cambió por uno más joven, anduve con ella como doce meses y andaba drogado", declaró el detenido.
Sobre la muerte del ayudante, añadió sin remordimiento: "Lo maté porque me quedaba viendo. Le dije que no me quedara viendo, me dijo 'loco la cagaste' y fue cuando le disparé".
Tras perpetrar el crimen, el agresor huyó hacia la zona montañosa, pero posteriormente decidió entregarse a las autoridades para responder por este violento hecho.
"Yo lo hice por celos y porque caí en drogas, por eso lo hice. Anduvimos en un romance y por celos la maté, acepto ser culpable, estoy arrepentido, me toca cumplir lo que diga la Ley", confesó Adony.
El detenido ahora tendrá que responder ante la justicia por el crimen de esta pareja.