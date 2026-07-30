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"Los maté por celos... Me cambió por uno más joven": confesión de Adony tras crimen de una pareja en Colón

El detenido confesó haber matado a su expareja y a su nuevo acompañante tras ser cegado por un ataque de celos; admitió que no aceptó ser reemplazado por alguien más joven

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 07:05
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Un impactante testimonio sale a la luz tras la tragedia ocurrida en el centro del municipio de Sonaguera, departamento de Colón. El sospechoso del crimen confesó haber asesinado a la pareja. Estas son sus declaraciones:

Foto: Redes sociales
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Adony Moisés Orellana, de 29 años, confesó haber asesinado a balazos a su expareja, Leda Hernández, y al ayudante del autobús, identificado como Geovani.​

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Las víctimas laboraban como cobradora y ayudante en una unidad de la empresa Barralaga, que cubre la ruta La Ceiba - Tocoa - Trujillo.

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En el ataque, el conductor del autobús también resultó herido de bala. El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes 28 de julio.

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Tras su captura, ​Orellana admitió que viajaba como pasajero en la unidad armado y bajo el efecto de drogas.​

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"Los maté por celos, porque me enteré que tenía un romance con el chofer. Me cambió por uno más joven, anduve con ella como doce meses y andaba drogado", declaró el detenido.​

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Sobre la muerte del ayudante, añadió sin remordimiento: "Lo maté porque me quedaba viendo. Le dije que no me quedara viendo, me dijo 'loco la cagaste' y fue cuando le disparé".​

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Tras perpetrar el crimen, el agresor huyó hacia la zona montañosa, pero posteriormente decidió entregarse a las autoridades para responder por este violento hecho.

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"Yo lo hice por celos y porque caí en drogas, por eso lo hice. Anduvimos en un romance y por celos la maté, acepto ser culpable, estoy arrepentido, me toca cumplir lo que diga la Ley", confesó Adony.

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El detenido ahora tendrá que responder ante la justicia por el crimen de esta pareja.

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