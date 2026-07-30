Fichajes: Real Madrid y Barcelona con bajas oficiales; Florentino apura llegada de Balón de Oro

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol internacional. Real Madrid y Barcelona con bajas oficiales; Florentino Pérez apura llegada de Balón de Oro.
Marcus Rashford se despidió definitivamente del Barcelona, club en el que solamente jugó 6 meses a préstamo. El inglés vuelve al Manchester United y ya fue presentado con el dorsal 11.
El periodista Florian Plettenberg de Sky informó que Real Madrid está presionando para completar el traspaso de Yan Diomande con el RB Leipzig antes de que el Leipzig vuele a su campo de entrenamiento en Austria el sábado.
El Fulham ha acordado traspasos para fichar a Gonzalo García por 40 millones de euros desde el Real Madrid. La propuesta incluye una cláusula de recompra del 30 por ciento.
El canterano del Real Madrid, César Palacios, se irá al Fulham de Inglaterra. €10m de tasa de traspaso y 30% de cláusula de recompra, precisó Marca.
Fabrizio Romano informó que Manchester City está acelerando el fichaje de Ayyoub Bouaddi, volante de Marruecos que milita en el Lille de Francia.
Chelsea presentó de manera oficial al defensa francés Maxence Lacroix como su nuevo jugador, zaguero proveniente del Crystal Palace siempre de la Premier.
Inter de Milán hizo oficial el fichaje del defensa inglés John Stones proveniente del Manchester City de Inglaterra.
El portero alemán Marc-André ter Stegen viajará a Países Bajos en las próximas horas para convertirse en nuevo jugador del Ajax.
Informa Matteo Moretto que el argentino Franco Mastantuono no volverá a River Plate por el momento. El Real Madrid prefiere que Franco continúe en Europa y hay varios clubes interesados en él. Los que más se han interesado, Fiorentina y Roma.
Eddie Howe está a punto de dejar el Newcastle United. Matthias Jaissle del Al Ahli está en la mira como reemplazo y muy seguramente será el nuevo DT de las "Urracas".
Medios españoles informaron que El Real Madrid se plantea la opción de Carlos Espí para su delantera, jugador del Levante. El ariete parece encaminado hacia la Premier, pero aún sin un acuerdo cerrado.
El defensa argentino "Cuti" Romero tiene todo encaminado para ser nuevo jugador del Inter de Milán a cambio de 40 millones de euros. FC Barcelona interesado, pero aún sin oferta; Atlético de Madrid también se ha interesado.
Medios en Inglaterra informan que Manchester City quiere 75 millones de euros por Rodri (Balón de Oro en 2024), mientras Real Madrid quiere pagar 50 millones de euros. Pese a ello, los reporten indican que Florentino Pérez apresura su llegada y hará otra propuesta.
Diario Marca informa que el volante mexicano Obed Vargas saldrá del Atlético de Madrid a préstamo para que tenga minutos en otra institución.