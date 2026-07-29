Fichajes: Estrella del Real Madrid pidió salir y confirma que se queda en el Barcelona

Tremenda sorpresa en el Real Madrid, primero era Vinícius Jr que se quería ir, ahora otra de sus estrellas habría pedido su salida del club blanco, por su parte en el Barcelona se confirma la continuidad de uno de sus jugadores
Stefan Ortega: Deja el Nottingham Forest y ahora es nuevo portero del Olympiacos, con quien firmó un contrato hasta 2027.
Fer Niño: El delantero del Burgos se convierte en el primer fichaje del verano del conjunto franjiverde. El Villarreal posee el 30% de sus derechos federativos.
Cody Gakpo: El Fenerbahce ha empezado a preguntar por el delantero del Liverpool, pero no tiene considerado ir a Turquía. El equipo continuará monitoreando la situación de Gakpo a pesar de su postura actual sobre un posible traspaso.
Bradley Barcola: El Liverpool ha presentado su primera oferta por el delantero francés, la cual es de 105 millones de euros más 15 millones en variables. El PSG pidió 170 millones, un número que se aleja de la oferta 'Reds'.
Rodri: El diario Mánchester Evening News ha preguntado a los seguidores sobre el futuro del volante español y un 60% asegura que prefiere venderlo al Real Madrid por una buena cantidad de dinero y solo 15% se lo quedaría.
Kolo Muani: El delantero francés dejaría el París Saint-Germain para unirse a la Juventus. Ambos clubes están en proceso de cerrar un acuerdo por el jugador, que llegaría a Italia cedido con opción de compra obligatoria.
Mauricio Pochettino: En los Estados Unidos quiere quieren blindar a su seleccionador y ya negocian con el técnico argentino una ampliación de contrato que le mantendría en el cargo hasta el próximo Mundial, según indica Sky Sports.
Julián Álvarez: El delantero tiene contrato con el Atlético de MAdrid hasta el 2030 y una cláusula de 500 millones. El club solo escuchará ofertas cercanas a 150 millones y de equipos fuera de LaLiga. El Arsenal insiste y podría incluir a Gyökeres, Martinelli y Gabriel Jesús en un trueque para convencer al Atlético y fichar al argentino este verano.
Michael Olise: En la presentación de Nathaniel Brown, el directivo Max Eberl, se refirió a los rumores que situaban al extremo francés en el Real Madrid: "Se volvió pesado cuando este tema se siguió alimentando una y otra vez, aunque tanto el Real Madrid como nosotros dejamos clara nuestra postura de que no hay absolutamente nada".
Alejandro Balde: El defensor izquierdo ha aclarado sobre los rumores de su futuro: “No me voy. El Barça es mi casa. He estado en este club durante 16 años, toda mi vida. Quiero triunfar aquí, mi mente está aquí. En lo que pienso es en continuar muchos años más”
Vinicius Jr: Según asegura SkySport, el Arsenal se resigna con el delantero brasileño porque ya saben que renovará con el Real Madrid.
Jacobo Ortega: El Real Madrid está negociando con el Estrasburgo de la Ligue 1 el traspaso del 50% de los derechos del delantero a cambio de unos ocho millones de euros.
César Palacios - El Fulham quiere al joven delantero del Real Madrid, las negociaciones se han intensificado en las últimas horas y el acuerdo está muy cerca. La opción de vender el 50% de los derechos, favorita. Arbeloa, figura clave en la operación.
Según lo revelado por el reputado periodista español Pepe Álvarez, Mark Bellingham, padre y agente del jugador, se reunió con los responsables del Real Madrid justo después del final de la temporada pasada, y les comunicó el deseo de su hijo de no continuar con el equipo.
Pepe Álvarez explicó, a través de su cuenta en la red social "X", que el padre de Bellingham justificó la petición de salida por la existencia de desacuerdos deportivos con algunos responsables de la dirección deportiva, lo que ha hecho que el jugador se sienta incómodo dentro del equipo, pese a su condición de titular indiscutible en el once del entrenador.
Añadió que la respuesta de la directiva del Real Madrid fue tajante y rotunda, al comunicar al padre del jugador que Jude Bellingham no está en venta bajo ninguna circunstancia, y que el club lo considera uno de los pilares fundamentales de su proyecto de futuro, sin intención alguna de desprenderse de él por muchas que sean las ofertas tentadoras.