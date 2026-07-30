La UEFA acuerda boicotear los Mundiales si Infantino vende la Copa del Mundo a inversores privados

Zurich, Suiza.- La UEFA sostuvo una reunión de manera virtual y de manera unánime decidió boicotear los Mundiales si Gianni Infantino decide vender parte de la Copa del Mundo a inversores privados. Mediante un comunicado, los 55 países de la UEFA acordaron no participar en competencias FIFA si Infantino continúa con esta determinación.

El presidente de la FIFA propuso un plan para privatizar parcialmente la Copa del Mundo mediante la venta de una participación minoritaria de sus derechos comerciales a inversores privados. La propuesta busca crear una nueva filial comercial de la FIFA llamada FIFA Forward Enterprise (FFE). Según argumentó Infantino, esto le daría más premios a cada selección que esté en los Mundiales pasando de 10 millones de dólares a $40 millones para cada nación solo por participar.

Comunicado de la UEFA:

La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos unánime e inequívocamente la propuesta de la FIFA de transferir derechos de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados. La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Ha sido construida a lo largo de generaciones por jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta. Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya gestado en secreto y llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con quienes tienen la responsabilidad de velar por este deporte. Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia de la FIFA a su deber como custodia del fútbol mundial.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Las asociaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las mayores competiciones futbolísticas o asumir las consecuencias. No se trata de una "decisión democrática", sino de una gobernanza basada en la intimidación: un acto de coacción indigno de una institución a la que se ha confiado la gestión del deporte a nivel mundial. Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento. En el momento en que inversores externos adquieren participaciones en la propiedad de las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. El retorno comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores pasan a ser una presión constante. A partir de ese instante, cualquier decisión sobre el calendario internacional, sobre los formatos de competición o sobre el futuro del fútbol deja de guiarse por lo que más beneficia al deporte para pasar a regirse por lo que más beneficia a los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede quedar supeditado a las expectativas de quienes tienen como prioridad absoluta maximizar el rendimiento financiero. Tampoco pueden subordinarse los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados a los beneficios de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro en aras del lucro económico. La postura de Europa es clara. Jamás otorgaremos legitimidad a este modelo. Nadie posee la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación. Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en competición alguna de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes; la única excepción sería que dicha propuesta se abandonara por completo y se ofrecieran garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada.