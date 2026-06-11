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¿Cuánto dinero perdió la Selección de Honduras por no clasificar al Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia este día y esta en la cantidad de dinero que Honduras dejó de percibir

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 10:59
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Este día inicia el Mundial 2026 y Honduras no estará presente en la justa. ¿De cuánto es el millonario premio que la Bicolor no se agenciará? Esta es la cantidad de plata que perdió la "H".

Foto: El Heraldo
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El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que distribuirá 727 millones de dólares entre todas las selecciones participantes, un 50% más que para Qatar 2022, y el campeón ganará 50 millones.

Foto: EFE
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La mayor parte, 655 millones de dólares, se pagará como premio entre los 48 equipos, de forma que el campeón obtendrá 50 millones, el subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.

Foto: Cortesía FIFA
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Los clasificados del quinto al octavo percibirán 19 millones; los del noveno al decimosexto 15 millones; los que acaben entre el 17 y el 32, 11 millones; los que concluyan entre el 33 y el 48, 9 millones.

Foto: Cortesía FIFA
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Cada equipo calificado recibirá un millón y medio para cubrir los costos de preparación, lo que garantiza a todas las participantes al menos 10,5 millones. Esa es la cantidad de dinero que dejó de percibir Honduras: 10.5 millones de dólares que vienen siendo en moneda nacional casi 276 millones de lempiras.

 Foto: El Heraldo
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Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones, manifestó que el monto no solo involucraba lo que otorgaba la FIFA. “A nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba”, sostuvo.

Foto: El Heraldo
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Del premio de la FIFA un 40% era solo de los jugadores repartidos entre todo el grupo. De hecho, en Panamá se negoció que el 40% sea para los jugadores. En sí sería el 40% de 9 millones de dólares ya que $1.5 es para gastos de preparación.

Foto: El Heraldo
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Para el Mundial de Brasil 2014, el último de Honduras, se recibieron poco más de 7.6 millones de dólares por parte de la FIFA solo por la participación.

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A Honduras solo le bastaba ganar en Nicaragua para haberse clasificado al Mundial. Ahora se encuentra en un nuevo proceso con el DT español José Francisco Molina.

Foto: El Heraldo
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El Mundial inicia este día con el México vs Sudáfrica y por la noche el Chequia vs Corea del Sur.

Foto: Cortesía FIFA
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