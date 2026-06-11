¿Cuánto dinero perdió la Selección de Honduras por no clasificar al Mundial 2026?

Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones, manifestó que el monto no solo involucraba lo que otorgaba la FIFA. “A nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba”, sostuvo.