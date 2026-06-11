¿Cuánto dinero perdió la Selección de Honduras por no clasificar al Mundial 2026?

Este día inicia el Mundial 2026 y Honduras no estará presente en la justa. ¿De cuánto es el millonario premio que la Bicolor no se agenciará? Esta es la cantidad de plata que perdió la "H".
El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que distribuirá 727 millones de dólares entre todas las selecciones participantes, un 50% más que para Qatar 2022, y el campeón ganará 50 millones.
La mayor parte, 655 millones de dólares, se pagará como premio entre los 48 equipos, de forma que el campeón obtendrá 50 millones, el subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.
Los clasificados del quinto al octavo percibirán 19 millones; los del noveno al decimosexto 15 millones; los que acaben entre el 17 y el 32, 11 millones; los que concluyan entre el 33 y el 48, 9 millones.
Cada equipo calificado recibirá un millón y medio para cubrir los costos de preparación, lo que garantiza a todas las participantes al menos 10,5 millones. Esa es la cantidad de dinero que dejó de percibir Honduras: 10.5 millones de dólares que vienen siendo en moneda nacional casi 276 millones de lempiras.
Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones, manifestó que el monto no solo involucraba lo que otorgaba la FIFA. “A nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba”, sostuvo.
Del premio de la FIFA un 40% era solo de los jugadores repartidos entre todo el grupo. De hecho, en Panamá se negoció que el 40% sea para los jugadores. En sí sería el 40% de 9 millones de dólares ya que $1.5 es para gastos de preparación.
Para el Mundial de Brasil 2014, el último de Honduras, se recibieron poco más de 7.6 millones de dólares por parte de la FIFA solo por la participación.
A Honduras solo le bastaba ganar en Nicaragua para haberse clasificado al Mundial. Ahora se encuentra en un nuevo proceso con el DT español José Francisco Molina.
El Mundial inicia este día con el México vs Sudáfrica y por la noche el Chequia vs Corea del Sur.