Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial

Tremenda polémica se desató este 28 de julio luego tras confirmar que la Selección de Argentina fue beneficiada por el arbitraje en un partido de la Copa del Mundo 2026. ¿Qué partido fue y qué se confirmó?
Argentina salió subcampeona del Mundial 2026 y la "ayuda" arbitral se dio en el partido de cuartos de final ante la Selección de Suiza donde ganaron 3-1.
Y es que la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de redactar las reglas del fútbol, se pronunció sobre una acción que se dió en el partido Argentina vs Suiza.
El organismo encargado de redactar las reglas del fútbol, dejó en evidencia que la expulsión del delantero suizo Breel Embolo durante los cuartos de final fue incorrecta debido a una mala aplicación del protocolo del VAR.
El cruce entre ambos seleccionados se encontraba empatado 1-1 cuando Embolo simuló una falta de Leandro Paredes. En un principio, el árbitro sancionó la infracción cobrando falta a favor de Suiza y amonestando al volante argentino.
Sin embargo, el VAR intervino para pedir la revisión de la jugada, lo que llevó al juez a anular la tarjeta de Paredes y mostrársela a Embolo por simulación. Al ser su segunda amarilla del encuentro, el atacante suizo terminó expulsado.
A partir de esa ventaja numérica, la Albiceleste logró volcar la historia a su favor y se impuso por 3-1 en el tiempo suplementario, sellando así su boleto a las semifinales. Aunque la jugada provocó protestas inmediatas desde el banco helvético, el partido continuó y el resultado quedó sellado.
La controversia volvió a tomar fuerza tras la aclaración de la IFAB, que recordó de manera tajante los límites del videoarbitraje.
El organismo precisó que una tarjeta amarilla solo puede revisarse mediante el VAR para corregir la identidad del futbolista sancionado, pero jamás para evaluar la infracción en sí misma ni para castigar una simulación que solo amerite una amonestación.
Bajo esa regla estricta, la tecnología no tenía la facultad de intervenir en la acción entre Paredes y Embolo.
La IFAB fue contundente: el VAR podía corregir la identidad del futbolista sancionado, pero NO modificar la decisión disciplinaria tomada en el campo.
IFAB reafirmó que la revisión en video puede utilizarse en casos de error de identificación de un jugador amonestado, pero no para anular una tarjeta ya aplicada, especialmente en jugadas de simulación.