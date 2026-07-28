  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial

De manera oficial se dio a conocer que Argentina se vio beneficiada por un error arbitral en la fase eliminatoria del Mundial 2026

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 14:05
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
1 de 12

Tremenda polémica se desató este 28 de julio luego tras confirmar que la Selección de Argentina fue beneficiada por el arbitraje en un partido de la Copa del Mundo 2026. ¿Qué partido fue y qué se confirmó?

 Julio Cesar Cruz Martinez
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
2 de 12

Argentina salió subcampeona del Mundial 2026 y la "ayuda" arbitral se dio en el partido de cuartos de final ante la Selección de Suiza donde ganaron 3-1.

Foto: EFE
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
3 de 12

Y es que la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de redactar las reglas del fútbol, se pronunció sobre una acción que se dió en el partido Argentina vs Suiza.

Foto: EFE
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
4 de 12

El organismo encargado de redactar las reglas del fútbol, dejó en evidencia que la expulsión del delantero suizo Breel Embolo durante los cuartos de final fue incorrecta debido a una mala aplicación del protocolo del VAR.

 Foto: Cortesía redes
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
5 de 12

El cruce entre ambos seleccionados se encontraba empatado 1-1 cuando Embolo simuló una falta de Leandro Paredes. En un principio, el árbitro sancionó la infracción cobrando falta a favor de Suiza y amonestando al volante argentino.

 Foto: EFE
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
6 de 12

Sin embargo, el VAR intervino para pedir la revisión de la jugada, lo que llevó al juez a anular la tarjeta de Paredes y mostrársela a Embolo por simulación. Al ser su segunda amarilla del encuentro, el atacante suizo terminó expulsado.

 Foto: EFE
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
7 de 12

A partir de esa ventaja numérica, la Albiceleste logró volcar la historia a su favor y se impuso por 3-1 en el tiempo suplementario, sellando así su boleto a las semifinales. Aunque la jugada provocó protestas inmediatas desde el banco helvético, el partido continuó y el resultado quedó sellado.

 Foto: EFE
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
8 de 12

La controversia volvió a tomar fuerza tras la aclaración de la IFAB, que recordó de manera tajante los límites del videoarbitraje.

Foto: Cortesía redes
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
9 de 12

El organismo precisó que una tarjeta amarilla solo puede revisarse mediante el VAR para corregir la identidad del futbolista sancionado, pero jamás para evaluar la infracción en sí misma ni para castigar una simulación que solo amerite una amonestación.

 Foto: EFE
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
10 de 12

Bajo esa regla estricta, la tecnología no tenía la facultad de intervenir en la acción entre Paredes y Embolo.

 Foto: EFE
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
11 de 12

La IFAB fue contundente: el VAR podía corregir la identidad del futbolista sancionado, pero NO modificar la decisión disciplinaria tomada en el campo.

 Foto: Cortesía redes
Polémica: confirman que Argentina fue beneficiada por arbitraje en un juego del Mundial
12 de 12

IFAB reafirmó que la revisión en video puede utilizarse en casos de error de identificación de un jugador amonestado, pero no para anular una tarjeta ya aplicada, especialmente en jugadas de simulación.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos