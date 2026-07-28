¡Muchos millones! Estos son los 10 fichajes más caros del mercado europeo

La Premier League de Inglaterra es la liga que más dinero ha invertido en este mercado de fichajes europeo, pero... ¿Cuáles son los 10 jugadores más caros del verano?
10. Marco Palestra (Italia - 21 años) del Atalanta al Chelsea por 57 millones de euros.
9. Van Hecke (Países Bajos - 26 años) del Brighton al Tottenham por 60 millones de euros.
8. Johan Manzambi (Suiza - 20 años) del Friburgo al Aston Villa por 60 millones de euros.
7. Jérémy Jacquet (Francia - 21 años) del Stade Rennes al Liverpool por 64 millones de euros con variables incluidas.
6. Gonçalo Ramos (Portugal - 25 años) del PSG al Milan por 74 millones de euros con variables incluidas.
5. Anthony Gordon (Inglaterra - 25 años) del Newcastle United al Barcelona por 80 millones de euros.
4. Mateus Fernandes (Portugal - 22 años) del West Ham United al Tottenham por 99 millones de euros.
3. Sandro Tonali (Italia - 26 años) del Newcastle United al Tottenham por 108 millones de euros.
2. Elliot Anderson (Inglaterra - 23 años) del Nottingham Forest al Manchester City por 135 millones de euros.
1. Morgan Rogers (Inglaterra - 24 años) del Aston Villa al Chelsea por 138 millones de euros.
A 34 días de dar por finalizado el mercado de fichajes, la Premier League ya ha invertido más de mil millones de euros, muy por encima de las demás ligas europeas.