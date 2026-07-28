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¡Muchos millones! Estos son los 10 fichajes más caros del mercado europeo

El mercado europeo ha movido cifras millonarias durante este verano. Repasa cuáles son los 10 fichajes más caros y las estrellas que cambiaron de club

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 11:17
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La Premier League de Inglaterra es la liga que más dinero ha invertido en este mercado de fichajes europeo, pero... ¿Cuáles son los 10 jugadores más caros del verano?

 Fotos: EFE e imagen de stock
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10. Marco Palestra (Italia - 21 años) del Atalanta al Chelsea por 57 millones de euros.

 Foto: Cortesía redes sociales
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9. Van Hecke (Países Bajos - 26 años) del Brighton al Tottenham por 60 millones de euros.

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8. Johan Manzambi (Suiza - 20 años) del Friburgo al Aston Villa por 60 millones de euros.

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7. Jérémy Jacquet (Francia - 21 años) del Stade Rennes al Liverpool por 64 millones de euros con variables incluidas.

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6. Gonçalo Ramos (Portugal - 25 años) del PSG al Milan por 74 millones de euros con variables incluidas.

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5. Anthony Gordon (Inglaterra - 25 años) del Newcastle United al Barcelona por 80 millones de euros.

 Foto: Cortesía redes sociales
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4. Mateus Fernandes (Portugal - 22 años) del West Ham United al Tottenham por 99 millones de euros.

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3. Sandro Tonali (Italia - 26 años) del Newcastle United al Tottenham por 108 millones de euros.

 Foto: Cortesía redes sociales
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2. Elliot Anderson (Inglaterra - 23 años) del Nottingham Forest al Manchester City por 135 millones de euros.

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1. Morgan Rogers (Inglaterra - 24 años) del Aston Villa al Chelsea por 138 millones de euros.

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A 34 días de dar por finalizado el mercado de fichajes, la Premier League ya ha invertido más de mil millones de euros, muy por encima de las demás ligas europeas.

 Foto: Imagen de stock
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