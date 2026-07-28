¡Caos en la Federación de Italia! Nuevo entrenador y director deportivo en menos de 24 horas

Italia no juega un Mundial desde 2014 y la principal razón de estos fracasos es la constante improvisación de la Federación Azzurra a la hora de nombrar entrenadores o directores deportivos.
Solo basta con ver las últimas noticias entorno a la dupla Paolo Maldini-Leonardo, que renunciaron a sus cargos 16 días después de ser nombrados como director deportivo y asesor de la Selección de Italia.
¿La razón? Andrea Pirlo, elegido por Maldini y Leonardo para ser el nuevo seleccionador de Italia. Sin embargo, su vínculo con la casa de apuesta rusa Fonbet, sembró la duda entre los altos cargos de la Federación.
Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), fue quien echó para atrás el nombramiento de Pirlo como nuevo entrenador de la "Azzurra", decisión que ocasionó la salida de Maldini y Leonardo.
"Hasta hace 45 minutos, estábamos pensando en las alternativas que proponían el director técnico y el asesor. Ahora tenemos que empezar de cero con un proyecto serio", expresó Giancarlo Abete, presidente de la Serie A en La Gazzetta dello Sport.
La reacción de la Federación no tardó ni 24 horas, con el regreso de Roberto Mancini al banquillo de Italia, confirmado por Giovanni Malagò durante un consejo de la FIGC.
Roberto Mancini se pondrá la camiseta de una selección que ya dirigió entre 2018 y 2023, período en el que conquistó la Eurocopa de 2021, el último título importante para Italia.
Pero no viene solo, ya que Claudio Ranieri lo acompañará desde los despachos como el nuevo director deportivo de Italia, puesto que le pertenecía a Paolo Maldini hace menos de 24 horas.
¿Primer desafío de Mancini? A finales de septiembre, Italia se enfrentará a tres rivales de alta exigencia en la Nations League: Bélgica, Turquía y Francia, partidos que someterán de entrada al nuevo proyecto de la Federación Italiana.
¿Serán Mancini y Ranieri capaces de cambiar la dinámica negativa de Italia o estamos en la antesala de un nuevo fracaso deportivo?