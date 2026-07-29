Madre de tres niñas lucha contra el cáncer y necesita apoyo para su tratamiento

Tegucigalpa, Honduras.- La lucha contra el cáncer de tiroides ha cambiado por completo la vida de la joven madre Griselda Saraí López Servellón, de 24 años, originaria de la aldea Guajire, en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán. Su familia hace un llamado urgente a la solidaridad de los hondureños para continuar con su tratamiento. Griselda es madre de tres niñas y desde hace aproximadamente tres meses comenzó un largo proceso médico que inició con consultas, exámenes especializados y múltiples citas en el Hospital Escuela. Ante la demora para avanzar con el tratamiento, sus familiares decidieron trasladar su atención al Hospital General San Felipe, donde actualmente recibe asistencia médica especializada. La joven fue ingresada al centro asistencial el jueves 16 de julio y continúa hospitalizada mientras enfrenta una de las etapas más difíciles de su enfermedad.

Su esposo, Merlin Adali López Verde, permanece a su lado acompañándola durante el proceso y buscando los recursos necesarios para que no se interrumpa su tratamiento. La familia explicó que uno de los mayores desafíos es reunir el dinero para cubrir las terapias intensivas, la compra de yodo radiactivo y los medicamentos que necesita para combatir el cáncer. El tratamiento con yodo representa uno de los costos más elevados y es indispensable para aumentar las posibilidades de recuperación de la joven madre.

A estos gastos se suman los medicamentos, exámenes de control y otros insumos médicos que han generado una fuerte carga económica para la familia. Los seres queridos de Griselda aseguran que, a pesar de los esfuerzos realizados, los recursos ya no son suficientes para continuar afrontando todos los costos del tratamiento. Ante esta situación, iniciaron una campaña de recaudación de fondos con la esperanza de recibir el apoyo de personas solidarias, empresas e instituciones. "Cada aporte, sin importar el monto, representa una esperanza para que Griselda continúe luchando por su vida y pueda regresar junto a nuestra hijas", su esposo Además del respaldo económico, sus familiares también solicitan a la población mantenerla presente en sus oraciones mientras continúa hospitalizada. Las personas interesadas en realizar una donación en efectivo pueden comunicarse directamente con Merlin Adali López Verde al número 3382-0504.